Glasner geht mit Scheuklappen in den Endspurt

Von: Peppi Schmitt

Peu à peu soll Jesper Lindström (links) an seine Bestform herangeführt werden. Rechts: Mario Götze. © dpa

Beim ersten öffentlichen Auftritt nach dem beschlossenen Abschied zum Saisonende schlägt Oliver Glasner versöhnliche Töne an - und richtet den Fokus ganz auf die Mission mit der Frankfurter Eintracht.

Frankfurt – Zum bevorstehenden Aus bei der Frankfurter Eintracht, zur Trennung nach dem Pokalfinale, wollte Trainer Oliver Glasner beim ersten Auftritt vor der Presse nach den Turbulenzen des vergangenen Wochenendes nichts sagen. „Ich bin jetzt im Tunnel“, sagte er, „ich schaue nicht auf das, was war. Ich schaue nicht nach rechts oder links.“ Sein Fokus liege darauf, mit der Mannschaft über die Liga einen internationalen Platz zu erreichen. „Am Ende des Tunnels gibt es zwei Ausfahrten: eine nach Europa, eine nicht nach Europa“, betonte Glasner, „wir wollen die richtige Ausfahrt erwischen.“ Zu seiner persönlichen Situation werde er erst nach dem Pokalfinale am 3. Juni Stellung beziehen.

Das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 wird für die Eintracht im Allgemeinen und Glasner im Speziellen eine besondere Herausforderung. Im Stadion werden nicht wenige ihre Sympathien für den Trainer kundtun. Der freilich darf nicht auf der Bank sitzen, sondern muss es sich nach der Roten Karte aus dem Hoffenheim-Spiel in einer Loge bequem machen. Vertreten wird Glasner von seinem Assistenten Michael Angerschmid. „Wir werden uns vorher abstimmen, eine halbe Stunde vor und nach dem Spiel darf ich dann keinen Kontakt zum Team haben“, sagt Glasner, „aber die Jungs haben mein volles Vertrauen.“ Damit meint er sowohl seine Assistenten als auch die Spieler. Er selbst werde diesmal nur „Passagier“ sein, „das wird sicher noch anstrengender als sonst für mein Nervenkostüm.“

Glasner wirkte befreit, aufgeräumt und konzentriert. „Gemeinsam können wir noch viel erreichen“, sagte er. Nach zehn sieglosen Spielen würde ein Dreier womöglich eine Blockade lösen und hätte den Nebeneffekt, dass der Nachbar in der Tabelle überholt werden kann. „Wir wissen, was wir tun wollen und was es braucht“, sagte der Frankfurter Trainer, „wir haben es in der eigenen Hand, vor sie und damit den internationalen Plätzen einen Schritt näherzukommen.“

Das Vertrauen in seine Spieler sei unerschütterlich, versicherte Glasner, „diese Mannschaft gibt mir Zuversicht. Sie ist hungrig auf einen Sieg, es ist nach wie vor eine tolle Gruppe.“

Akribisch wie immer bereitet der Trainer seine Mannschaft vor. Auf den Mainzer Spielstil („Viele lange Bälle mit dem Riesen Ajorque als Zielspieler“), aber vor allem mit den eigenen Stärken. Die personelle Situation ist deutlich besser geworden. Kapitän Sebastian Rode steht zur Verfügung, auch Tuta könnte wieder spielen. Ob der Brasilianer in der Anfangself stehen wird, ist noch nicht final entschieden. Tuta hatte sich beim Pokalspiel in Stuttgart die linke Schulter ausgekugelt. „Wir erwarten viel Infight von den Mainzern“, so Glasner: „Er muss schmerzfrei sein, dass er auch uneingeschränkt in diese Duelle gehen kann“.

Große Hoffnungen setzt der Coach auf seine Offensive. Mit Daichi Kamada, Mario Götze, Jesper Lindström und Randal Kolo Muani steht das über Monate so erfolgreiche Quartett endlich wieder komplett zur Verfügung. Bei Lindström sei das Ziel, „ihn peu à peu wieder an seine Bestform heranzubringen“. Und für Muani hofft er, dass die Unparteiischen den französischen Nationalspieler besser schützen. „Ich finde schon, dass die Schiedsrichter gerade bei ihm zu viel laufen lassen“, sagt Glasner, „im Strafraum hat man noch den VAR, im Mittelfeld läuft es einfach weiter.“ Der Mann an der Pfeife am Samstag heißt wohl Dr. Felix Brych.