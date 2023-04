Mittelstürmer vor Abgang bei Eintracht Frankfurt – Steht neuer Klub schon fest?

SGE

Eintracht Frankfurt hat Angreifer Ragnar Ache in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Der Leihklub will ihn nun fest verpflichten.

Frankfurt/Fürth - Die Planungen für die kommende Saison laufen bei Eintracht Frankfurt auf Hochtouren. Mit Willian Pacho hat die SGE einen Neuzugang bekannt gegeben, der in den Planungen eine große Rolle spielt. „Für uns ist das ein wichtiger Transfer für die kommende Saison. Willian ist noch jung, bringt aber schon jetzt internationale Erfahrung mit. Vor allem seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke zeichnen ihn aus. Wir freuen uns, dass er sich für die Eintracht entschieden hat, und wir möchten sein großes Potenzial weiterentwickeln“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zur Verpflichtung des Innenverteidigers.

Eintracht Frankfurt: Ausgeliehener Stürmer Ache überzeugt in Fürth

Eintracht Frankfurt rüstet auf und scheint mit Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg am nächsten Abwehrspieler interessiert zu sein. Es drohen aber auch Abgänge wichtiger Profis. Die Verträge von Evan Ndicka und Daichi Kamada laufen im Sommer aus. Ndicka wird vom FC Barcelona und dem FC Liverpool umworben, Kamada könnte in der Bundesliga bleiben und zu Borussia Dortmund wechseln. Eintracht Frankfurt soll nach Sport1-informationen das Angebot zur Vertragsverlängerung für den Japaner zurückgezogen haben, womit der Abgang feststehen würde.

+ Ragnar Ache im Dress der SpVgg. Greuther Fürth. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Ein weiterer Spieler, der in Zukunft nicht mehr das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen könnte, ist Ragnar Ache. Der Angreifer wurde im vergangenen Sommer für ein Jahr an die SpVgg. Greuther Fürth verliehen und zeigt nach Anpassungsschwierigkeiten mittlerweile konstant starke Leistungen. In 25 Zweitligaeinsätzen kommt er auf sechs Treffer und vier Vorlagen. Alleine in den letzten sieben Spielen gingen sechs Scorerpunkte auf sein Konto.

Eintracht Frankfurt: Zweitligist Fürth würde Ache gerne verpflichten

Greuther Fürth ist zufrieden mit der Leihgabe und strebt eine feste Verpflichtung im Sommer an. „Ich bin schon seit November mit Markus Krösche in Gesprächen. Auch wenn er damals noch nicht so performt hat, habe ich schon gesehen, was möglich ist. Er war zuvor einfach lange verletzt und dann brauchst du viele Spiele. Und kaum ein anderer Verein kann ihm diese Möglichkeit in einem so guten Umfeld bieten, wie wir“, sagte Fürth-Manager Rachid Azzouzi zur Bild.

Trotz der starken Leistungen in der 2. Bundesliga stehen die Zeichen bei Ache auf Abschied bei Eintracht Frankfurt. Der Stürmer hätte auch in der kommenden Saison keine großen Chancen auf viele Einsätze im Team von Trainer Oliver Glasner. Dafür ist die Konkurrenz im Sturm qualitativ zu stark. Da der Vertrag des 24-Jährigen bei Eintracht Frankfurt noch bis Mitte 2025 läuft, wäre sogar eine weitere Leihe eine Option. (smr)

Rubriklistenbild: © IMAGO/osnapix