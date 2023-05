Ex-Bayern-Coach als neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt gehandelt - Glasner vor Entlassung?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an Ex-Nagelsmann-Assistent Dino Toppmöller als möglichen Nachfolger für Trainer Oliver Glasner.

Frankfurt - Die Krise bei Eintracht Frankfurt spitzt sich immer weiter zu, trotz des Einzugs ins Finale des DFB-Pokals. In der Bundesliga sind die Leistungen seit Wochen und Monaten unterdurchschnittlich und die Erfolge bleiben aus. Trainer Oliver Glasner und seine Mannschaft warten in der Liga seit mittlerweile zehn Partien auf einen Sieg. Die mögliche Qualifikation für die Champions League wurde in der Rückrunde leichtfertig verspielt und auch die Europa League ist eigentlich nur noch über den Pokal zu schaffen.

Dino Toppmöller Geburtsdatum 23. November 1980 Letzer Verein FC Bayern München Funktion Trainer

Eintracht Frankfurt immer tiefer in der Krise

Tiefpunkt der vergangenen Monate war das Spiel bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Bundesliga-Spieltag. Eintracht Frankfurt war in der ersten Hälfte überhaupt nicht auf dem Platz und völlig chancenlos gegen den Abstiegskandidaten, der in der laufenden Saison nicht gerade durch sein dominantes und geradliniges Spiel auffiel. Gegen die SGE war es für die Kraichgauer aber nicht schwer, einen 3:0-Vorsprung zur Pause herauszuspielen. Zu allem Überfluss kassierte Trainer Glasner für eine Unsportlichkeit auch noch die Rote Karte.

Glasner scheint angezählt und der Wut-Anfall auf der Pressekonferenz nach der Partie in Hoffenheim, als er einen Journalisten anschrie, spricht auch nicht gerade für den Österreicher. SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann kritisierte den PK-Auftritt Glasners öffentlich. „Dass man mal die Nerven verliert, kann ich verstehen. Aber ich kann nicht verstehen, dass man seine Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der seine Arbeit macht. Dieser Wutausbruch ist weder gut noch richtig“.

Dino Toppmöller (l.) wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt. © IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt: Toppmöller möglicher Glasner-Nachfolger?

Der Trainer wackelt offenbar gewaltig und Namen möglicher Nachfolger wurden bereits genannt. Zuletzt stieg Christian Ilzer, Cheftrainer des österreichischen Cupsiegers Sturm Graz, in den Kandidatenkreis auf, Top-Kandidat auf den Posten am Main soll aber ein anderer sein. Wie Bild berichtet, hat die SGE ein Auge auf Dino Toppmöller, Ex-Assistent von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München, geworfen.

Der 42-jährige Toppmöller arbeitete mit Nagelsmann bereits bei RB Leipzig zusammen und wechselte anschließend mit ihm zum FC Bayern München. Nach der Entlassung von Nagelsmann musste auch Toppmöller seine Sachen an der Säbener Straße packen und ist seitdem ohne Job. Vor seiner Zeit als Assistent sammelte der Sohn von Ex-Bundesliga-Coach Klaus Toppmöller bereits Erfahrungen als Cheftrainer, denn er trainierte zwischen 2016 und 2019 den Luxemburger Club F91 Düdelingen, mit dem er sich sogar für den Europapokal qualifizierte.

Dino Toppmöller bereit für größere Aufgaben?

Toppmöller scheint nach Jahren als Nagelsmann-Assistent bereit für höhere Aufgaben und das wäre eine Anstellung als Chefcoach bei Eintracht Frankfurt allemal. Die Verantwortlichen der SGE müssten sich mit dem FC Bayern München auf einen Transfer einigen, denn der 42-Jährige steht noch beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Es ist aber davon auszugehen, dass der FCB dem Coach keine Steine in den Weg legen würde. (smr)