Eintracht hat plötzlich namhaften Spieler an der Angel - Neuzugang zum Nulltarif

Von: Sascha Mehr

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Joaquim Ferreira

Eintracht Frankfurt hat einen Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim ins Visier genommen und würde ihn offenbar gerne verpflichten.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt tanzt weiterhin auf drei Hochzeiten und will in allen drei Wettbewerben erfolgreich sein. Aktuell läuft es richtig rund bei den Adlern und damit das auch in der kommenden Saison so sein wird, plant Sportvorstand Markus Krösche längst den Kader für 2023/24. Vermutlich werden Evan Ndicka und Daichi Kamada den Verein ablösefrei verlassen und zu finanzstärkeren Klubs wechseln. Sportchef Krösche will die Abgänge mit externen Neuzugängen auffangen und das Team weiter verstärken.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Geiger

Nach Informationen des Kicker-Sportmagazins zeigt Eintracht Frankfurt Interesse an Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim. Der 24-Jährige schloss sich bereits in der Jugend den Kraichgauern an und durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung bei der TSG. 2016 wurde er zum Profi befördert und mittlerweile fester Bestandteil der Bundesligamannschaft. Geiger trägt das Hoffenheim-Trikot seit 2009, doch das könnte sich bald ändern. Sein Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus und bislang kam es zu keiner Verlängerung.

Eine Vertragsverlängerung bei der TSG Hoffenheim ist aber weiterhin möglich. „Wir sind in Gesprächen. Ich fühle mich in Hoffenheim extrem wohl, das brauche ich nicht alle zwei Wochen zu wiederholen. Jeder, der hier enger mit mir zusammenarbeitet, weiß, mit wie viel Freude ich bei der Sache bin, wie viel Spaß mir das macht mit der Mannschaft und dem Staff. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Ich habe da keinen Stress, und ich glaube, unser Manager Alexander Rosen auch nicht. Wir hatten gute Gespräche“, sagte Geiger im Dezember vergangenen Jahres in einem Interview mit dem Kicker-Sportmagazin.

Eintracht Frankfurt: Konkurrenz im Werben um Geiger

Sollte Geiger die TSG Hoffenheim aber verlassen wollen, stehen die Interessenten Schlange. Neben Eintracht Frankfurt zeigen auch Benfica Lissabon aus Portugal und der FC Everton aus der englischen Premier League Interesse am ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler, wie das Kicker-Sportmagazin berichtet.

Unterdessen tumpft Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt weiter auf. Trotz Wechselgerüchten wird er wohl auch in der kommenden Saison für die SGE spielen. Wegen des Verdachts auf Kokain-Besitz ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den Präsidenten von Eintracht Frankfurt Peter Fischer. (smr)