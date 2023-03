Eintracht gelingt Transfer-Coup - ablösefreier Stürmer nächster Neuzugang

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat offenbar den nächsten Neuzugang verpflichtet. Marmoush zieht es ablösefrei aus Wolfsburg zur SGE.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt tanzt in der aktuellen Saison noch immer auf drei Hochzeiten und richtet den Fokus auf die kommenden Wochen, wenn es in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League um Titel und Platzierungen geht. Markus Krösche, Sportvorstand der SGE, muss aber bereits die nächste Saison im Blick haben, denn die Kaderplanung läuft schon seit geraumer Zeit. In den vergangenen Jahre schaffte es der Sportchef, echte Schnäppchen zu verpflichten – nun könnte der nächste ablösefreie Nezuzugang folgen.

Eintracht Frankfurt: Marmoush-Transfer fix?

Wie der TV-Sender Sport1 berichtet, hat sich Eintracht Frankfurt im Werben um Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg gegen die Konkurrenz durchgesetzt und wird den Angreifer verpflichten. Neben der SGE zeigten Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach Interesse und auch der VfL Wolfsburg bemühte sich bei dem Stürmer um eine Vertragsverlängerung. Jetzt ist die Entscheidung aber offenbar für die Adler gefallen, die sich nach Rafael Borre und Randal Kolo Muani, die in den vergangenen Jahren ohne Ablöse kamen, wieder einen Offensivspieler zum Nulltarif schnappen.

In der laufenden Saison kommt der ägyptische Nationalspieler auf 22 Einsätze in der Bundesliga, in denen er vier Treffer erzielte. Erst am vergangenen Wochenende konnten sich die Verantwortlichen der SGE von seiner Qualität überzeugen, denn er traf beim 2:2-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt zur frühen Führung. Niko Kovac hätte den Stürmer gerne auch in der kommenden Saison im Kader gehabt, sein ehemaliger Arbeitgeber schnappt ihm den 24-Jährigen offenbar aber weg.

Eintracht Frankfurt: Marmoush kennt Trainer Glasner aus Wolfsburg

SGE-Trainer Oliver Glasner kennt Omar Marmoush noch aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg. Unter dem Österreicher debütierte der Offensivspieler im Mai 2020 in der Bundesliga. Zunächst konnte er sich in der Autostadt nicht durchsetzen und wurde zum FC St. Pauli und anschließend zum VfB Stuttgart verliehen. In der laufenden Saison schaffte der Ägypter aber endgültig den Durchbruch im deutschen Oberhaus und machte sich durch starke Leistungen für zahlreiche Vereine interessant.

Unterdessen beschäftigen Eintracht Frankfurt zahlreiche Nebenschauplätze – und das Team steckt im Tief. Gegen Stuttgart besteht die Chance, sich aufs Wesentliche zu besinnen. (smr)