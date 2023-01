Rückkehr zur Eintracht im Winter? Mitglied der „Büffelherde“ ist sehr unzufrieden

Von: Tobias Utz

Eintracht Frankfurt treibt die Kaderplanungen auf dem Transfermarkt voran: Kommt es zu einer Rückkehr?

Frankfurt – Einst sorgte die „Büffelherde“, wie sie von zahlreichen Medien genannt wurde, bei Eintracht Frankfurt für Furore. Sébastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic begeisterten Fußballdeutschland mit ihrem Offensivspiel. Seitdem die drei genannten Akteure die Eintracht verlassen haben, haben sie zahlreiche Stationen absolviert.

Haller wechselte 2019 zu West Ham United, ehe er 2021 zu Ajax Amsterdam ging und schließlich im Jahr 2022 bei Borussia Dortmund landete. Im November sorgte er schließlich mit der Diagnose eines Hoden-Tumors für Schlagzeilen. Seit wenigen Wochen steht er nun wieder für den BVB auf dem Platz. Rebic wechselte hingegen 2020 von der SGE zum AC Mailand, wo er auch heute noch spielt. Jovic verließ Frankfurt 2019 für einen Wechsel zu Real Madrid. Zwei Jahre später kehrte er für eine eine Leihe an den Main zurück, ehe er von den „Königlichen“ zum AC Florenz ging.

Luka Jovic: Rückkehr zu Eintracht Frankfurt?

Dort konnte sich Jovic bislang nicht durchsetzen. Das italienische Sportmagazin Gazzetta dello Sport berichtete kürzlich sogar, dass die Fiorentina den 25-Jährigen loswerden möchte. Offenbar der Grund: Der Stürmer verdient in Italien angeblich rund drei Millionen Euro, entsprechende Leistungen wurden von ihm aber auch erwartet. Diese konnte er bisher jedoch nicht abliefern. In 16 Spielen traf er lediglich dreimal. Zu wenig für einen Angreifer seiner Qualität, der zum Stammpersonal gehören möchte.

Jovic, Haller und Rebic jubeln im Eintracht-Trikot © Jan Huebner / Ulrich / Imago Images

Das spanische Nachrichtenportal todofichajes.com berichtet nun, dass offenbar eine zweite Rückkehr Jovics zur Eintracht ein Thema sein soll. Demnach könnte der serbische Nationalstürmer noch im Wintertransferfenster zur SGE zurückkehren. Bedingung dafür wäre laut Bericht allerdings, dass Rafael Borré die SGE noch verlässt. Danach sieht es aktuell allerdings nicht aus. Die Bild berichtet, dass Borré in Frankfurt bleibt.

Für den AC Florenz wird die Causa Jovic zur Zwickmühle. Die Italiener möchten den Angreifer abgeben, am liebsten noch in diesem Winter. Dafür bleibt jedoch nicht mehr viel Zeit. Zudem dürfte sich die finanzielle Situation schwierig gestalten. Real Madrid wird laut dem Bericht der Gazzetta dello Sport an 50 Prozent der Ablösesumme beteiligt. Jovics Marktwert liegt dem Branchenportal transfermarkt.de derzeit bei 14 Millionen Euro. Eine Summe, die auch die Eintracht schwer aufbringen könnte. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die SGE wohl einen Rekord-Transfer in dieser Größenordnung plant. (tu)