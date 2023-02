Eintracht-Sportchef lüftet Transfer-Geheimnis: „Er war nie ein Thema“

Von: Sascha Mehr

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, äußert sich über das angebliche Interesse an Innenverteidiger St. Juste.

Frankfurt – Der Transfermarkt ist geschlossen, nichts geht mehr in Sachen Neuzugänge. Am Deadline Day gab es jede Menge Aufruhr, denn zahlreiche Vereine verstärkten sich auf den letzten Drücker oder gaben Spieler ab.

Eintracht Frankfurt sicherte sich die Dienste von Philipp Max, der per Leihe von PSV Eindhoven kam. Die SGE besitzt zudem eine Kaufoption für den Außenverteidiger.

Eintracht Frankfurt war aktiv am Deadline Day

„Mit Philipp Max gewinnen wir einen erfahrenen Verteidiger dazu, der uns für die zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben in der Rückrunde noch variabler und flexibler macht. Mit seinen Fähigkeiten und auch als Person passt er perfekt in unser Team und wir sind froh über die Option, ihn längerfristig binden zu können“, wurde Sportchef Markus Krösche auf der vereinseigenen Webseite zitiert. Außerdem wurde die Leihe von Luca Pellegrini beendet, der von Juventus Turin direkt weiterverliehen wurde an Lazio Rom.

In den letzten Stunden der Transferphase kamen plötzlich Gerüchte um einen möglichen neuen Innenverteidiger auf. Gehandelt wurde bei Eintracht Frankfurt Jeremiah St. Juste, derzeit bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Der Niederländer spielte zuvor für den FSV Mainz 05, für die er 65 Mal in der Bundesliga auf dem Platz stand und drei Tore erzielte. Ein wirkliches Interesse von Eintracht Frankfurt an dem Abwehrspieler gab es aber nicht, wie Markus Krösche bestätigte. „Er war nie ein Thema bei uns. Ich habe das auch gelesen, aber er ist ja erst vergangenen Sommer nach Lissabon gewechselt.“

Eintracht Frankfurt: Kein Interesse an St. Juste

Selbst wenn Eintracht Frankfurt Jeremiah St. Juste hätte verpflichten wollen, wäre es wahrscheinlich an den Finanzen gescheitert. Der 26-Jährige, für den Sporting Lissabon 9,5 Millionen Euro an Mainz 05 überwiesen hatte, besitzt bei den Portugiesen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro – ein Betrag außerhalb der Möglichkeiten der SGE.

Unterdessen ist der erste Neuzugang für die Eintracht für die neue Saison so gut wie fix: Von Royal Antwerpen kommt Verteidiger William Pacho an den Main. Ben Manga hat Eintracht Frankfurt in der Winterpause verlassen. Nun nennt er seine Gründe für den Wechsel – die auch etwas mit Markus Krösche zu tun haben. (smr)