Eintracht vor Transfer-Coup – Zwei Mittelfeldspieler plötzlich im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison und scheint in Hoffenheim fündig geworden zu sein.

Frankfurt - Bei Eintracht Frankfurt läuft die Kaderplanung für die kommende Saison auf Hochtouren. Für Sportvorstand Markus Krösche ist es aber gar nicht so einfach, denn noch weiß niemand, ob die SGE in einem internationalen Wettbewerb vertreten sein wird in der kommenden Saison. Das Argument Europapokal kann der Sportchef derzeit also nicht ausspielen in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. In der Bundesliga steht die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner nach vier Spielen ohne Sieg nur auf Platz sechs und die Klubs dahinter lauern auf weitere Ausrutscher der Adler.

Eintracht Frankfurt sucht Neuzugänge

Unklar ist derzeit auch, wer vom aktuellen Kader über den Sommer hinaus bleibt. Die Verträge von Evan Ndicka und Daichi Kamada laufen aus und beide Leistungsträger werden den Verein wohl nach der laufenden Saison ablösefrei verlassen, um zu finanzstärkeren Klubs zu wechseln, die die Champions League-Teilnahme garantieren können. Neben dem Duo stehen auch Jesper Lindström und Randal Kolo Muani hoch im Kurs bei zahlreichen europäischen Top-Teams. Es bleibt abzuwarten, ob Eintracht Frankfurt ab einer bestimmten Summe schwach wird oder die beiden Offensivspieler um jeden Preis halten will.

Christoph Baumgartner (l.) und Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim. © IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Eintracht Frankfurt hat Hoffenheim-Duo im Visier

Eintracht Frankfurt sucht nach möglichen Neuzugängen und hat ein Duo eines Bundesliga-Konkurrenten ins Auge gefasst. Nach Informationen der Sport Bild zeigt die SGE Interesse an Dennis Geiger und Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim. Geiger schloss sich bereits in der Jugend den Kraichgauern an und durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung bei der TSG. 2016 wurde er Profi und ist mittlerweile fester Bestandteil der Bundesligamannschaft. Geiger trägt das Hoffenheim-Trikot seit 2009, doch das könnte sich bald ändern. Sein Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus und bislang kam es zu keiner Verlängerung.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Bei Baumgartner, der 2017 aus der U18 von St. Pölten kam, sieht die vertragliche Situation dagegen etwas anders aus. Der österreichische Nationalspieler steht noch bis Ende Juni 2025 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, in dem eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verankert sein soll. Wie die Sport Bild berichtet, seien die Kraichgauer aber bereit, den Mittelfeldspieler für eine geringere Summe gehen zu lassen. Ein möglicher Abstieg der TSG würde Eintracht Frankfurt zusätzlich in die Karten spielen und könnte Baumgartner noch einmal ein Stück günstiger werden lassen. (smr)