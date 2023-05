Eintracht plötzlich vor dicker Überraschung bei Wahl von Glasner-Nachfolger?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Oliver Glasner und zeigt offenbar Interesse am Feyenoord-Trainer.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Oliver Glasner nach dem Finale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig enden wird. Damit ist die erfolgreiche Zeit des Österreichers als Coach der Adler bald vorbei. Mit ihm gewann die SGE die Europa League 2022 und hat im Endspiel von Berlin die Chance auf den zweiten Titel in zwei Jahren.

Arne Slot Geboren: 17. September 1978 Verein: Feyenoord Rotterdam Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt sucht Nachfolger für Glasner

„Wir sind der Auffassung, dass nach all den Spekulationen und auch aufgrund der in den letzten Wochen und Monaten aufgekommenen Unruhe rund um die Trainerpersonalie nun Klarheit in der Zukunftsfrage wesentlich ist, um den Fokus von Trainer und Mannschaft komplett auf die Saisonziele und das Pokalfinale zu richten. Daher möchten wir gemeinsam am bestmöglichen Abschied arbeiten und uns mit voller Kraft auf die letzten Spiele konzentrieren“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zur Entscheidung.

Die Suche nach einem Nachfolger für Glasner läuft auf Hochtouren und scheinbar ist Dino Toppmöller Favorit aussichtsreicher Kandidat auf den Posten. Der Sohn des ehemaligen SGE-Coaches Klaus Toppmöller und Krösche kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei RB Leipzig und schätzen sich sehr. Zuletzt war der 42-Jährige als Assistenztrainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München, musste nach dessen Freistellung aber ebenfalls gehen.

Wird Arne Slot neuer Trainer von Eintracht Frankfurt? © IMAGO

Nach Informationen des TV-Senders Sport1 ist aber Toppmöller nicht der einzige Kandidat auf den Trainerposten bei Eintracht Frankfurt. Der Niederländer Arne Slot, derzeit Cheftrainer in seiner Heimat bei Feyenoord Rotterdam, soll ebenfalls zum Kandidatenkreis zählen. Mit dem Traditionsklub steht Slot vor der PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam an der Spitze der Tabelle und ganz kurz vor der Meisterschaft.

Eintracht Frankfurt: Slot eine Alternative zu Toppmöller?

Eintracht Frankfurt ist aber nicht der einzige Verein, der Interesse zeigt, auch mehrere Klubs aus der englischen Premier League sollen den Niederländer im Visier haben. Problem für die SGE könnte die Ablöse werden, denn Arne Slot steht bei Feyenoord Rotterdam noch bis Sommer 2025 unter Vertrag und dürfte eine ordentliche Summe kosten. Fraglich, ob Eintracht Frankfurt eine höhere Ablöse in einen neuen Cheftrainer investieren will.

Arne Slot soll nach Sport1-Informationen aber nur zweite Wahl sein. Favorit bei den Verantwortlichen der SGE ist Toppmöller. Wenn er der Glasner-Nachfolger werden soll, müssen sich die Adler mit dem FC Bayern München einigen, denn dort steht der 42-Jährige noch unter Vertrag. (smr)