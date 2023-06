Nottingham Forest, Braunfels und Co.: Eintracht-Testspiele live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt wird in der Vorbereitung auf die neue Saison mehrere Testspiele bestreiten. So sehen Sie die Partien live im TV und Stream.

Frankfurt – Die Profis von Eintracht Frankfurt befinden sich derzeit im Urlaub und erholen sich von der langen und anstrengenden Saison. Am 10. Juli ist es damit aber vorbei, denn der neue Cheftrainer Dino Toppmöller, der vom FC Bayern zur SGE wechselte, wird dann zum ersten Training bitten und mit seiner neuen Mannschaft in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit starten.

Eintracht Frankfurt startet mit neuem Trainer in die Vorbereitung

Auf die Spieler von Eintracht Frankfurt warten harte und intensive Wochen, bei denen die Grundlage für die Fitness bis zum Winter gelegt wird. Die SGE-Akteure werden durch die zusätzlichen Spiele in der UEFA Conference League oftmals zwei Partien in der Woche haben, weshalb eine ausreichende Fitness unabdingbar ist.

Neben den Konditionseinheiten auf dem Trainingsplatz wird Dino Toppmöller mit seiner Mannschaft auch mehrere Testspiele bestreiten. Bekannt ist bislang, dass die SGE auf den FSV Braunfels, den TSV Steinbach Haiger, die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und Nottingham Forest aus der englischen Premier League treffen wird.

Randal Kolo Muani startet mit Eintracht Frankfurt am 10. Juli in die Vorbereitung. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Testspiele im mittelhessischen Braunfels und in Fulda zählen zum Format „Eintracht in der Region“, die Partie gegen Nottingham findet im Rahmen der Saisoneröffnung statt. Im Trainingslager, das von Sonntag, 23. Juli, bis Samstag, 29. Juli, in Windischgarten ansteht, sind bislang keine Testspiele geplant.

Eintracht Frankfurt plant vier Testspiele

Samstag, 15. Juli, 15.30: FSV Braunfels gegen Eintracht Frankfurt, Uhrenwag-Stadion in Wetzlar.

FSV Braunfels gegen Eintracht Frankfurt, Uhrenwag-Stadion in Wetzlar. Dienstag, 18. Juli, 18.30 Uhr: TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt, SIBRE-Sportzentrum Haarwasen in Haiger

TSV Steinbach Haiger gegen Eintracht Frankfurt, SIBRE-Sportzentrum Haarwasen in Haiger Samstag, 22. Juli, 15.30 Uhr: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen Eintracht Frankfurt, Stadion der Stadt in Fulda.

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gegen Eintracht Frankfurt, Stadion der Stadt in Fulda. Samstag, 5. August, 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt gegen Nottingham Forest Football Club, Waldstadion Frankfurt.

Die Testspiele von Eintracht Frankfurt sind alle live und in voller Länge bei EintrachtTV zu sehen. Nähere Details zu den einzelnen Übertragungen will der Verein zu gegebener Zeit bekanntgeben. Für EintrachtTV benötigt man kein Abo und es ist komplett kostenlos. Die Fans der SGE müssen also nicht bis zum ersten Pflichtspiel warten, sondern können ihre Mannschaft schon in der Vorbereitung live verfolgen. (smr)