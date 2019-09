Krise setzt sich fort: Offenbacher Kickers verlieren auch beim TSV Steinbach

Lange haben die Kickers in einem ausgeglichenem Spiel mitgehalten, am Ende hat es aber nicht gereicht: Sie mussten sich mit 1:0 gegen den TSV Steinbach geschlagen geben.

Offenbach - Es sollte nicht sein: Die Offenbacher Kickers haben das Spiel beim TSV Steinbach mit 0:1 verloren. Im Vergleich zur Partie gegen den FK Pirmasens standen am Samstag Gerrit Gohlke und Moritz Hartmann anstelle von Francesco Lovric und Andis Shala in der Startelf. Das Spiel war über die ganze Zeit ausgeglichen, beide Teams kamen zu guten Chancen. Am Ende fehlte dem OFC aber das nötige Quäntchen Glück.

Einen Freistoß in der 17. Minute für den TSV Steinbach konnte Lucas Albrecht noch abprallen, den Schuss darauf musste Dominik Draband parieren. Der nächste Schuss landete am Innenpfosten des OFC- Tors – Glück für die Kickers. Zwei Minuten danach war es Niklas Hecht-Zirpel, der einen Freistoß aus etwa 30 Metern direkt und gefährlich aufs Steinbacher Tor brachte, doch auch der Steinbacher Schlussmann Paterok konnte den Schuss parieren.

OFC-Fans jubeln – Schiedsrichter entscheiden jedoch auf Abseits

In der 34. Minute jubelten bereits die OFC-Fans: Nach einer Flanke von Hecht-Zirpel traf Hartmann per Kopf, doch der Unparteiische entschied auf Abseits. Sechs Minuten später hatte Moritz Reinhard die große Chance auf den Führungstreffer. Der Ball aus der Drehung ging jedoch knapp am linken Pfosten vorbei.

Luigi Campagna sah nach einem ein Foulspiel in der 49. Minute seine bereits fünfte Gelbe Karte. Der OFC muss somit im Spiel gegen den TuS RW Koblenz auf seinen Mittelfeldregisseur verzichten. Die Kickers hatten in der 66. und 70. Spielminute viel Glück, denn erneut war es das Aluminium, das den Offenbachern das 0:0 hielt.

Offenbacher Kickers trotz Rückstand und Unterzahl bemüht

Auch Lucas Albrecht wird dem OFC in der nächsten Partie fehlen. Für das Ziehen an seinem Gegenspieler sah er die Gelb-Rote Karte. In der 82. Minute kamen die Kickers nach einer Flanke von Maik Vetter nochmals gefährlich vors Tor. Steinbachs Schlussmann Paterok konnte jedoch klären und leitete sogleich einen Konter ein, der Kevin Lahn durch perfektes Kurzpassspiel in gute Position brachte. Er schloss im Torwartraum zum 1:0 ab.

Auch nach dem Rückstand und trotz Unterzahl waren die Kickers bemüht, wieder zurück ins Spiel zu finden. Am Ende blieb es jedoch beim leistungsgerechten Steinbacher 1:0-Sieg. Die Mittelhessen führen nun – nach der überraschenden Heimniederlage des 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern Alzenau – die Tabelle der Regionalliga Südwest an.

Der OFC wartet damit seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg. Gerade mal einen Punkt hat der Aufstiegsaspirant in den vergangenen Partien. Die nächste Chance bietet sich den Offenbachern am kommenden Samstag gegen die TuS Rot Weiß Koblenz. Anstoß im Sparda-Bank-Hessen-Stadion ist um 14 Uhr.

msb