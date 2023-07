Korb für Leipzig: Eintracht lehnt lukratives Millionen-Angebot für Offensivspieler ab

Eintracht Frankfurt will seinen XXL-Kader weiter verkleinern. Sportchef Krösche hat aber ein lukratives Angebot von RB Leipzig abgelehnt.

Frankfurt/Leipzig – Bei Eintracht Frankfurt gibt es in der Offensive einige Veränderungen im Vergleich zur vergangenen Saison. Sportvorstand Markus Krösche hat mit Jessic Ngankam (Hertha BSC) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) zwei neue Mittelstürmer verpflichtet. Dagegen könnte ein Duo den Klub bald verlassen. Rafael Borré steht auf dem Abstellgleis und Jesper Lindström soll eine üppige Ablösesumme in die Kassen spülen.

Eintracht Frankfurt verlangt für Lindström 35 Millionen Euro

Der Kolumbianer Borré hat eine äußerst schwache Spielzeit hinter sich und konnte nie seine Leistungen aus der Saison 2021/22 bestätigen. Der Held des Europa League-Finales, der Eintracht Frankfurt mit seinem entscheidenden Elfmeter zum Triumph in Sevilla schoss, büßte seinen Stammplatz bei Ex-Trainer Glasner ein und musste meistens mit der Bank vorliebnehmen.

Jesper Lindström spielte dagegen eine sehr ordentliche Saison. Der Däne absolvierte 38 Pflichtspiele, in denen er neun Treffer erzielte und vier weitere Tore vorbereitete. Trotzdem könnte die Zeit des Offensivspielers am Main bald vorbei sein.

Sportvorstand Markus Krösche fordert 35 Millionen Euro für Lindström und weicht davon nicht ab. RB Leipzig hat den Dänen weit oben auf der Wunschliste und Eintracht Frankfurt sogar ein Angebot unterbreitet, wie die FR berichtete. Krösche lehnt die gebotenen 27,5 Millionen Euro aber ab und pochte auf seine Forderung. Nachverhandlungen soll es keine geben.

Eintracht Frankfurt: Leipzig blitzt mit Angebot für Lindström ab

Lindström selbst äußerte sich zuletzt über mögliche Interessenten für ihn. „Wenn ich mit jedem sprechen müsste, der Interesse hat, könnte ich gar nichts anderes mehr machen. Also überlasse ich das meinem Agenten“, so der 23-jährige, der sich auch einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt sehr gut vorstellen könnte.

„Ich habe gesagt, dass ich dort spielen will, wo es Spaß macht, und ich denke, es macht Spaß, Champions League zu spielen“, so Lindström weiter, der nur zu einem Verein wechseln will, bei dem er als Stammspieler eingeplant ist: „Es wäre lächerlich, die Eintracht zu verlassen, um woanders auf der Bank zu sitzen.“ (smr)