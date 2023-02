Eintracht vermeidet Rekord-Ablöse für Wunschspieler – Krösche hat ein Ass im Ärmel

Von: Tobias Utz

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt sichern sich offenbar ein Top-Talent für die kommende Spielzeit. Der Transfer befindet sich laut Berichten in der finalen Phase.

Update vom Freitag, 27. Januar, 17.45 Uhr: Der Transfer von William Pacho befindet sich auf der Zielgeraden. Eintracht Frankfurt zahlt für den 21-jährigen Innenverteidiger offenbar zunächst neun Millionen Euro. Anschließend können Bonuszahlungen folgen. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Royal Antwerpen, wo Pacho aktuell unter Vertrag steht, hatte zunächst 16 Millionen Euro gefordert (s. Erstmeldung). Sportvorstand Markus Krösche konnte den Preis nun offenbar drücken.

Laut Bericht der FR hatte Krösche mit Pacho bereits eine Einigung erzielt, was Druck auf die Antwerpen-Klubführung ausübte. Schließlich hatte auch der 21-Jährige selbst nochmals seinen Wechselwunsch nach Frankfurt hinterlegt.

William Pacho in Aktion für Royal Antwerpen. © Panoramic International / Imago Images

Erstmeldung vom Donnerstag, 26. Januar, 16.00 Uhr: Frankfurt – Eintracht Frankfurt plant bereits den Kader für die kommende Spielzeit. Als Mannschaftsbereich, der weiter verbessert werden muss, wurde dabei wohl die Abwehr ausgemacht. Sportvorstand Markus Krösche kann in diesem nun offenbar eine Erfolgsmeldung verzeichnen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht die SGE kurz vor einer Verpflichtung eines Talents für die Innenverteidigung: William Pacho, 21 Jahre alt, derzeit in Diensten von Royal Antwerpen. Dass die Eintracht Interesse an Pacho hat, hatte kürzlich der TV-Sender Sport1 berichtet. Dies bestätigt nun ein Bericht der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad.

Innenverteidiger soll kommen: Eintracht Frankfurt steht kurz vor Transfer

Demnach soll sich der Transfer auf der Zielgeraden befinden. Die Verhandlungen zwischen Frankfurt und Antwerpen laufen noch, berichtet Sport1-Reporter Christopher Michel. Laut Het Nieuwsblad-Bericht soll eine Ablöse von 16 Millionen Euro im Raum stehen. Das wäre eine neue Rekord-Ablöse für die SGE. Dem Branchenportal Transfermarkt.de zufolge liegt Pachos Marktwert allerdings lediglich bei 3,50 Millionen Euro. Eintracht Frankfurt hat sich bislang nicht zur Personalie geäußert.

Unabhängig von der Höhe der Ablöse soll der 21-jährige Innenverteidiger erst im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechseln. Pacho könnte die Lücke in Frankfurts Innenverteidigung füllen, welche ein möglicher Abgang von Evan Ndicka reist. Der 23-Jährige wird seit geraumer Zeit von internationalen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt sollen allerdings der FC Arsenal und Juventus Turin Abstand von einem Kauf des Innenverteidigers genommen haben. Dem Bericht von Sport1 nach soll der Pacho-Transfer allerdings in keinem Zusammenhang zur Ndicka-Personalie. In der Verteidigung verfügt die Eintracht neben Ndicka noch über Makoto Hasebe und Almamy Touré. Hasebe ist allerdings bereits 38 Jahre alt. Wie lange er noch aktiv bleibt, ist derzeit unklar.

Name William Pacho Alter 21 Jahre Größe 1,87 m Nationalität Ecuador

Für William Pacho ist Eintracht Frankfurt nicht der erste Kontakt zur Bundesliga. Im Herbst 2021 wurde der kolumbianische Nationalspieler mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Damals stand er noch bei Independiente del Valle unter Vertrag. Der Transfer scheiterte schließlich, laut einem Bericht der Rheinischen Post wohl aufgrund fehlender Gelder der Gladbacher.

Pacho war damals laut Medienberichten aus Ecuador am Boden zerstört. In einem vielbeachteten TV-Interview hatte er bereits seinen Wechsel nach Deutschland verkündet. Schließlich wechselte der heute 21-Jährige im Januar 2022 nach Belgien zu Royal Antwerpen. Dort hat er sich nun in den Fokus von Eintracht Frankfurt gespielt. (tu)