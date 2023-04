Personalprobleme bei Eintracht Frankfurt – Überrascht Glasner mit Startelf gegen Gladbach?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach und muss nach dem Max-Ausfall womöglich auf weiteren Stammspieler verzichten.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt trifft am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach und steht enorm unter Druck, denn in den letzten Wochen ist der Rückstand auf die Champions League-Plätze immer größer geworden. Aktuell liegt die SGE mit 41 Punkten ganze sieben Zähler hinter Platz vier, auf dem sich RB Leipzig befindet. Im Duell mit Gladbach muss ein Sieg her, sonst scheint der Zug in Richtung erneuter Königsklassen-Qualifikation endgültig abgefahren.

Name: Oliver Glasner Alter: 48 Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Cheftrainer

Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Mönchengladbach

Definitiv fehlen wird dabei Philipp Max, der sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat und mehrere Wochen ausfällt. Er ist aber womöglich nicht der einzige Stammspieler, der gegen Borussia Mönchengladbach nicht auflaufen kann. „Personell läuft die Trainingswoche etwas durchwachsen. Bei Max hat sich der Muskel gemeldet, er fällt aus. Ndicka konnte heute (Donnerstag, 13. April) nicht trainieren, wir müssen abwarten“, sagte SGE-Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz.

„Ich hoffe, dass wir morgen Entwarnung wegen Evan bekommen. Es kann aber sein, dass sich das erst am Spieltag entscheidet. Chris Lenz könnte statt links außen auch innen beginnen. Dann würde ein Rechtsfuß auf der linken Außenbahn spielen“, so der Österreicher weiter.

Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Zwei andere Profis kehren dafür in den Kader zurück, wie Glasner bestätigte: „Erfreulich ist dafür, dass Rode und Jakic nach ihren Blessuren wieder mitmachen konnten. Mit Engagement und Leistung der Jungs im Training bin ich aber grundsätzlich sehr zufrieden.“

Eintracht Frankfurt: Ebimbe drängt in die Startelf

Glasner deutete an, dass Ebimbe sein Comeback in der Startelf von Eintracht Frankfurt geben könnte. „Junior Dina Ebimbe wäre wieder bereit für die Startelf. Ob über 90 Minuten und auf welcher Position, kann ich noch nicht definitiv sagen“, so der 48-Jährige. Keinerlei Sorgen macht sich Glasner wegen Kamada, der den Klub im Sommer verlassen wird: „Daichi hat klar ausgesprochen, dass er bis zum letzten Spiel – hoffentlich das Finale am 3. Juni – alles für die Eintracht geben wird, damit wir die Saison nach sechs schönen Jahren erfolgreich abschließen werden. Das hätte er sich verdient.“

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ist keine einfache Aufgabe, bei der es auf Kleinigkeiten ankommen wird. „Ich sehe zwei Teams auf ähnlichem Niveau. Kleinigkeiten werden entscheiden – wie im Hinspiel, als wir gute Umschaltmomente hatten und die Chancen verwertet haben. Das wird wieder wichtig sein“, ist sich Glasner sicher. (smr)