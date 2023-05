Personalprobleme bei der Eintracht vor Hoffenheim-Duell – überrascht Glasner mit seiner Startelf?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft in der Fußball-Bundesliga auf die TSG Hoffenheim und will mit einem Sieg zurück in den Kampf um die Europapokal-Plätze.

Frankfurt/Sinsheim - Die SGE hat bislang eine erfolgreiche Woche hinter sich. Beim VfB Stuttgart gelang der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ein knapper 3:2-Sieg, der den Einzug ins Finale des DFB-Pokals bedeutete. Dort wartet mit RB Leipzig ein Top-Team aus den oberen Tabellenregionen, doch der Fokus der Frankfurter Eintracht liegt zunächst auf der Bundesliga.

Name Oliver Glasner Alter 48 Verein Eintracht Frankfurt Funktion Cheftrainer

Eintracht Frankfurt trifft auf die TSG Hoffenheim

„Wir liegen drei Punkte hinter Rang sieben, Wolfsburg spielt in Dortmund, wir nächste Woche gegen Mainz und haben tabellarisch noch viele Möglichkeiten. Wir denken jetzt nicht ans Finale. Es heißt: Volle Kraft und voller Fokus auf die Bundesliga“, bestätigte Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie in Sinsheim.

Nach dem Sieg in Stuttgart reist die SGE, die in der Bundesliga seit neun Spielen auf einen Erfolg wartet, mit breiter Brust nach Sinsheim. „Der Sieg im Halbfinale und vor allem die Art und Weise geben uns ein gutes Gefühl. Wir haben auch gezeigt, dass wir effizient sein können. Nicht nur darüber zu sprechen, sondern es auch zu erleben, gibt Selbstvertrauen“, so Glasner weiter.

Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Eintracht Frankfurt mit Überraschungen in Startelf gegen Hoffenheim?

Offen ist, wie die Startelf im Kraichgau aussehen wird, denn im Kader von Eintracht Frankfurt gibt es mehrere Fragezeichen. „Wir hoffen, dass Max nächste Woche ins Training einsteigen kann. Tuta hat sich an der Schulter verletzt und wird ausfallen. Rode hat kleinere muskuläre Probleme. Es kann sein, dass er spielt, aber wir werden nicht sein Saisonaus riskieren“, sagte der SGE-Coach.

Einen Platz in der Startelf sicher hat ein Spieler, der in der laufenden Saison kaum zum Einsatz kam. „Almamy Toure wird spielen. Er ist wieder in dem entsprechenden körperlichen Zustand und hat sich einen Einsatz verdient“, gab Glasner preis, bei einem anderen Spieler äußerte er sich deutlich zurückhaltender: „Jesper Lindström wird sich nach neun Wochen Verletzungspause Schritt für Schritt steigern. Für den Endspurt benötigen wir ihn in Bestform.“

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Glasner will Hoffenheim mit seinem Matchplan schlagen: „Haben uns etwas zurechtgelegt“

„Uns erwartet ein fußballerisch sehr guter Gegner. Die TSG hat nach vorne viel Power, Kreativität und Tempo, fängt sich aber auch viele Gegentore. Wir haben uns etwas zurechtgelegt, wie wir unsere Stärken und ihre Schwächen nutzen können“, lobte Glasner den kommenden Gegner, erwartet trotzdem einen Sieg seiner Mannschaft: „Wir möchten in Hoffenheim den Auswärtssieg aus Stuttgart bestätigen, indem wir in der Liga drei Punkte holen. Wir freuen uns, dass das halbe Stadion mit unseren Fans gefüllt ist.“ Zum Gastspiel in Sinsheim werden 15.000 Adler-Fans erwartet, die die Pokalhelden unterstützen.

Die voraussichtliche Aufstellung von Eintracht Frankfurt für das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim: Trapp - Buta, Tuta, Ndicka, Lenz - Sow, Dina Ebimbe - Lindström, Götze, Kamada - Kolo Muani. (smr)