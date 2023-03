Eintracht: Transfer mit Wunschspieler geplatzt - trotz bestandenen Medizinchecks

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt zeigt großes Interesse an Houssem Aouar von Olympique Lyon. Der Transfer droht nun aber doch noch zu platzen.

Frankfurt – Die Saison 2022/23 geht in die heiße Phase und Eintracht Frankfurt verfolgt zwei wichtige Ziele: einen Platz unter den ersten vier in der Bundesliga, um erneut an der Champions League teilnehmen zu dürfen und den Einzug ins Finale des DFB-Pokals in Berlin. Zuletzt zeigte die SGE aber nicht mehr den Fußball aus der Hinrunde, mit dem sie Fans und neutrale Beobachter erfreute und der zudem äußerst erfolgreich war.

Name Houssem Aouar Alter 24 Verein Olympique Lyon Position Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt: Interesse an Aouar abgeflaut?

SGE-Sportvorstand Markus Krösche muss trotz des Bundesliga-Endspurts vor allem die kommende Saison im Blick haben, denn die Kaderplanung läuft seit geraumer Zeit. Zuletzt kamen Gerüchte über eine Verpflichtung von Houssem Aouar auf. Der 24-Jährige steht bei Olympique Lyon unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft aber im Sommer aus. Ein Abschied des Algeriers steht fest, er will den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Laut Informationen der Frankfurter Rundschau ist sich Eintracht Frankfurt einig mit Aouar, den Medizincheck soll er schon bestanden haben. Fix ist der Transfer deshalb aber noch nicht, im Hintergrund gibt es Unstimmigkeiten. Markus Krösche soll zuletzt optimistisch gewesen sein, dass der Deal abgeschlossen werden kann, doch plötzlich droht der Wechsel des Offensivspielers an den Main zu platzen.

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO

Wie der TV-Sender Sport1 berichtet, verhält sich Aouars Bruder, der gleichzeitig sein Berater ist, unangemessen. Trotz Einigkeit mit Eintracht Frankfurt soll er weiterhin mit anderen europäischen Klubs verhandeln und „um jeden Cent feilschen.“ Die SGE will sich nicht an der Nase herumführen lassen und nimmt offenbar Abstand vom Transfer des 24-Jährigen.

Eintracht Frankfurt mit Geduld am Ende

In den letzten Jahren sind die Leistungen von Houssem Aouar nicht mehr so stark wie in der Saison 2019/20, als er Olympique Lyon fast im Alleingang ins Halbfinale der Champions League führte und sich in die Notizblöcke zahlreicher europäischer Top-Klubs spielte. Sein Marktwert schoss auf 55 Millionen Euro in die Höhe und er galt als neuer Stern am Fußballhimmel. Die Euphorie ist aber mittlerweile deutlich abgeflaut.

2022/23 stand er nur elfmal in der Ligue 1 auf dem Platz und konnte einen Treffer erzielen und ein weiteres Tor vorbereiten. Sein Marktwert sank in den letzten drei Jahren um 40 Millionen Euro auf jetzt 15 Millionen Euro. Aouar ist in Lyon vom Superstar zum Ergänzungsspieler abgestiegen und hat wohl ab Sommer die letzte Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen. Dass er das Talent dazu besitzt, zeigte er in der Vergangenheit, doch zu sehen war davon seit längerem nichts mehr. (smr)