Pokal: Wie viele frische Spieler bringt Kovac?

Frankfurt - Jetzt wird sich zeigen, was der breite Kader der Frankfurter Eintracht wirklich wert ist. Denn alle Mannschaftsteile bieten personelle Möglichkeiten für die anstehenden Heimspiele.

Nach der Niederlage von Augsburg und vor zwei Heimspielen gegen Mainz (Mittwoch) und Köln (Samstag) innerhalb von vier Tagen, könnte Trainer Niko Kovac zum Mittel der Auffrischung durch zuletzt weniger belastete Spieler greifen.

In der Abwehr ist Marco Russ mit seiner Kopfballstärke eine Alternative für Simon Falette, auch wenn der mit seinem starken linken Fuß auch gebraucht werden könnte. In Augsburg war Russ "nur" der 19. Mann, hatte es also nicht in den Kader geschafft. Gegen die standardstarken Mainzer mit dem ehemaligen Frankfurter Stefan Bell könnte der Routinier in den Luftduellen der richtige Mann sein. Von der Tribüne also direkt auf den Platz, bei Trainer Kovac ist das nicht ausgeschlossen. Für David Abraham dagegen wird es noch nicht reichen, auch wenn der eigentliche Abwehrchef nach fast zweimonatiger Pause wegen einer Wadenverletzung ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Vielleicht klappt es ja gegen Köln.

Im Mittelfeld könnte Kovac Änderungen auf den Außen- wie den Innenpositionen vornehmen. Ein Pause für den über Wochen starken Marius Wolf? Timmy Chandler könnte auf rechts rücken, Jetro Willems seinen Stammplatz aus der Vorrunde links wieder einnehmen. Auch Danny da Costa ist ein Kandidat. Zentral wird es mit ziemlicher Sicherheit bei Omar Mascarell und Kevin-Prince Boateng bleiben. Dem schwächelnden Mijat Gacinovic ist mit Marco Fabián wieder ein Konkurrent erwachsen. "Ich bin bereit", sagte der Mexikaner nach seinem Kurzeinsatz von Augsburg. Auch Aymen Barkok wäre im Heimspiel eine ernst zu nehmende Möglichkeit.

Im Angriff wird Ante Rebic nach seiner Zwangspause wegen einer "Gelbsperre" an die Seite von Sébastien Haller zurückkehren. Luka Jovic würde dann wieder die "Jokerrolle" einnehmen. (ps)