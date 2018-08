Gacinovic: „So geht es nicht weiter“

Frankfurt - Vier Testspiele gegen Erstligisten allesamt verloren, zweimal in den USA und zweimal in Italien. Das Supercupspiel gegen Bayern München krachend in den Sand gesetzt. Und jetzt in der ersten Pokalrunde mit 1:2 (0:0) beim Viertligisten SSV Ulm 46 ausgeschieden – die Frankfurter Eintracht ist nach dem Höhenflug mit dem Pokalsieg von Berlin noch viel schneller abgestürzt als es selbst die größten Pessimisten befürchtet hatten. Von Peppi Schmitt

Die Hessen gehen mit großen Sorgen in die am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg beginnende Bundesligasaison. Die Spieler selbst sehen das offenbar klarer wie die Verantwortlichen. Zumindest in der Außendarstellung. „Wir müssen so schnell wie möglich auf den alten Weg zurückkehren, so geht es nicht weiter“, sagte Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic. Es gebe Grundsätzliches zu besprechen, „ehrlich“ müsse man miteinander reden. Makoto Hasebe hieb in die gleiche Kerbe. „Wir haben keine Zweikämpfe gewonnen, die zweiten Bälle verloren, so kann man kein Spiel gewinnen“, sagte der Japaner. Und Danny da Costa ergänzte: „Vielleicht hat uns ein bisschen das Herz gefehlt.“ Die Bosse sehen das etwas anders. „Es kann jedem mal passieren, dass er in der ersten Runde ausscheidet, auch uns“, sagt Sportvorstand Fredi Bobic. Manager Bruno Hübner drückte zwar „große Enttäuschung“ aus, verteidigte aber die Kaderzusammenstellung. „Es gibt keinen Grund zur Panik und keinen Anlass alles in Frage zu stellen“, sagt er, „die Fans brauchen sich keine Sorgen zu machen.“

Das geht an der Realität vorbei. Denn das Ausscheiden in Ulm war mit Ansage gekommen, nicht wirklich überraschend. Es war im Grunde nur die konsequente Fortsetzung der bisherigen Vorbereitung. Das ganze Spiel wirkt zusammenhanglos, ganz viele Spieler sind nicht in Form, die Neuzugänge kommen nicht an das Niveau der Abgänge heran. Die Eintracht hatte Zeit sich auf den personellen Umbruch einzustellen - alleine der Verlust von Kevin-Prince Boateng war ein wenig überraschend gekommen - hat diese Zeit aber nicht genutzt. Der Substanzverlust ist gravierend. Noch will die sportliche Führung dies nicht wahrhaben. „Wir glauben, dass der Kader große Qualität hat, deshalb handeln wir anders, als es die Fans vielleicht denken“, sagte Hübner.

Weitere Neuzugänge werden noch kommen, aber in welcher Preis- und Qualitätsklasse bleibt abzuwarten. „Es ist alles eine Frage des Geldes“, sagt Hübner, räumt aber ein, „dass wir querdenken und auch überlegen, ob wir über unsere bisherigen Planungen hinaus gehen“. Soll wohl heißen: Die Eintracht ist bereit, noch einmal ordentlich Geld einzusetzen. Gerüchte um den Verteidiger Kevin Mbabu von Young Boys Bern hat Hübner dementiert. Den angeblich bevorstehenden Kauf des Hamburger Stürmers Filip Kostic wollte er nicht kommentieren.

Weitere Neue werden die Probleme freilich alleine nicht lösen können. Die ganze Eintracht ist in Rekordzeit aus der Balance geraten. Dazu trägt auch die Schaffung der „Trainingsgruppe 2“ bei, die sowohl das Klima in der Kabine beeinträchtigt als auch sportlich nicht unumstritten ist. Manager Hübner glaubt, dass die „Auslagerung“ von sieben Spielern grundsätzlich „für alle Beteiligten eine gute Geschichte ist“. Doch intern soll es große Unruhe gegeben haben, gerade Fabián und Falette genießen großes Ansehen. Zudem sind die sportlichen Bewertungen nicht nachvollziehbar. Simon Falette, letzte Saison immerhin Stammspieler, könnte durchaus zur Stabilisation der Wackelabwehr beitragen. Was Neuling Lucas Torró spielt, ist Marc Stendera allemal zuzutrauen. Von Marco Fabián ganz zu schweigen. Der Mexikaner befindet sich auf konkreter Vereinssuche, ist vom Training freigestellt, um Verhandlungen mit anderen Klubs zu führen. Nach wie vor ist Besiktas Istanbul ein Kandidat.