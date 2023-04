Nach Randale in Neapel: Polizei Frankfurt hilft mit Spezialisten bei der Tätersuche

Von: Lea Seitz

Teilen

Vor dem Spiel randalierten Hooligans in Neapel. © Salvatore Laporta/AP/dpa

Im Vorfeld des Champions-League-Spiels der Eintracht in Neapel kommt es zu schweren Ausschreitungen. Die Polizei Frankfurt hilft nun dabei, die Straftäter zu identifizieren.

Frnakfurt – Leuchtraketen, fliegende Stühle und Steine: So protokollieren Videos die Ausschreitungen nach dem Viertel-Finale der Champions-League in Neapel. Einheimische wie Fans der Eintracht Frankfurt sind unter den Randalierern, die vor vier Wochen Busse demolierten, Polizeiautos anzündeten und Restaurants verwüsteten.

Acht Randalierer wurden in Neapel festgenommen, drei von ihnen sind Deutsche. Ihnen wird „Devastatzione“ vorgeworfen, „Verwüstung“: Im deutschen Recht ist der Strafbestand vergleichbar mit Landfriedensbruch und Sachbeschädigung. Die drei seien wieder frei, wie die Tageszeitung Il Mattino berichtet, müssen aber zum Prozess in Neapel erscheinen. Insgesamt nahm die italienische Polizei Personalien von gut 400 Eintracht-Fans auf. Trotz der vorhandenen Videoaufnahmen konnten die italienischen Behörden bisher wenigen Personen konkrete Straftaten nachweisen. Jetzt wird die Polizei Frankfurt in die Ermittlungen einbezogen.

Frankfurter Super-Recognizer sollen Gewalttäter erkennen

Auch diese wird die Videos genau betrachten, bestätigte ein Sprecher dem hr. Zum Einsatz kommen sogenannte Super-Recognizer. Das sind Beamte, die besonders gut Gesichter wiedererkennen können. Es wurde ein Prozess eingeleitet, „um weitere Ermittlungen wegen sogenannter Auslandsstraftaten hier zu tätigen“, sagte der Frankfurter Polizei-Sprecher gegenüber dem hr. Leiter des Verfahrens seien die italienischen Behörden.

Bereits beim Hinspiel in Frankfurt Ende Februar war es zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei laufen Verfahren gegen 24 Verdächtige. Bis auf zwei sind die Tatverdächtigen Eintracht-Fans zuzuordnen. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung. (Lea Seitz)