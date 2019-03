Reife Leistung: Klarer Sieg für Eintracht in Düsseldorf

Ungeschlagen im elften Spiel des Jahres

+ © Jan Huebner Glück hatte die Eintracht in dieser Szene, als der bereits verwarnte Martin Hinteregger im Strafraum mit der Hand zum Ball ging, Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen im Allgäu) den bereits verhängten Strafstoß aber nach Ansicht der Videoaufzeichnung zurücknahm. © Jan Huebner

Die Frankfurter Eintracht bleibt auch im elften Spiel des Jahres ungeschlagen - siebenmal in der Bundesliga, dreimal in der Europa League. Das 3:0 bei Fortuna Düsseldorf war der dritte Sieg in der Liga in Folge und bringt die Frankfurter auf den fünften Rang. Von Peppi Schmitt