FRANKFURT - Mit der Frankfurter Eintracht ist weiter zu rechnen. Nach zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga besiegten die Hessen gestern Bayer Leverkusen in einem faszinierenden Bundesligaspiel mit 2:1 (1:0). Sie festigten den Platz in der Spitzengruppe. Von Peppi Schmitt

Vor 46 500 begeisterten Zuschauern legte die Eintracht eine Reifeprüfung der besonderen Art ab. „Wir haben gespielt, wie wir in unserer Serie gespielt haben und so wie wir auch in Zukunft spielen wollen“, sagte Mittelfeldmotor Mijat Gacinovic. Das größte Lob kam vom Gegner. „Wir haben gegen eine Top-Mannschaft verloren“, sagte Trainer Heiko Herrlich. Und der ehemalige Frankfurter, Lukas Hradecky, machte gute Miene zum für ihn bösen Spiel. „Die Eintracht hat so gespielt, wie wir letztes Jahr schon gespielt haben“, sagte er, „das macht sie stark und da können wir noch einiges lernen.“

Es war die Körperlichkeit der Frankfurter, der bedingungslose Einsatz, die knallharte Zweikampfführung, die am Ende den Ausschlag gegeben hat. „Beide Mannschaften haben über 90 Minuten alles rausgehauen“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter, „über 90 Minuten gesehen und wenn ich die klaren Chancen zusammenzähle, waren wir der verdiente Sieger.“

Die Angriffsbesetzungen hatten Angriffsspektakel versprochen. Und dieses Versprechen wurde eingehalten, Eintracht und Bayer stürmten, was das Zeug hielt, ohne Rücksicht auf Verluste in diesem Fall ohne Rücksicht auf irgendwelche Absicherungen. Beide Teams ließen sich fast ständig auskontern und beide Teams konterten ständig. Zur Pause hätte es locker 4:4 stehen können, doch es stand 1:0. Zum einen, weil der Videobeweis der Eintracht half, als Karim Bellarabi in der 19. Minute getroffen hatte. Doch Aleksandar Dragovic hatte im Abseits gestanden. Schiedsrichter Felix Brych hatte dies bei seinem persönlichen Video-Studium in der Video-Area festgestellt. Der FIFA-Referee hatte einige Probleme mit dem rustikalen Spiel beider Teams.

Die Eintracht führte aber auch, weil sie zumindest einmal vor dem Tor die Nerven behielt. In der 28. Minute brachte Ante Rebic den Ball zu Filip Kostic am linken Flügel. Die flache Hereingabe verwertete Danny da Costa. Und der hatte nicht im Abseits gestanden.

Die neu formierte Eintracht-Deckung hatte große Probleme, was aber nicht unbedingt in der Verantwortung von Simon Falette lag, der den verletzten Hasebe als „Libero“ vertrat. Vielmehr fehlte es im Mittelfeld an Abstimmung, viel zu oft bekam die „Werkself“ Platz, um ihre schnellen Angriffe zu initiieren. Hasebe hatte trotz der Verletzungspause, die noch bis ins neue Jahr anhalten wird, vor dem Spiel einen großen Auftritt. Zum einen wurde er zum „Fußballer des Jahres“ in Asien gewählt, zum anderen wurde unter dem Jubel der Fans bekanntgegeben, dass der 34 Jahre alte Japaner seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Nach dem Wechsel wurden die Frankfurter immer stärker und dominanter. Nun hatte fast nur noch die Eintracht Chancen. Nach einer prächtigen Kombination über da Costa und Haller schloss in der Mitte Filip Kostic ab. Der serbische Offensivverteidiger schob den Ball Hradecky durch die Beine. (siehe nebenstehender Bericht).

Die Eintracht hatte nun alle Trümpfe in der Hand, kam in der Folge zu weiteren Gelegenheiten, brachte den Ball aber nicht mehr an Hradecky vorbei. Im Gegenteil, Leverkusen schaffte den zu diesem Zeitpunkt durch Bellarabi (65.) überraschenden Anschluss. Nun wogte die Partie hin und her. Beide kämpften um jeden Zentimeter Boden, nicht immer mit fairen Mitteln.

Am Ende wurde es dramatisch. Eintracht-Coach Hütter brachte Torjäger Luka Jovic für den glücklosen Ante Rebic, wollte das dritte Tor erzwingen. Doch es war der Frankfurter Torwart, der den verdienten Sieg rettete. Trapp wehrte in der Nachspielzeit einen Schuss von Nationalspieler Kevin Volland aus kurzer Distanz ab.