Eintracht: Offensivspieler spricht plötzlich von zeitnaher Rückkehr

Teilen

Der verletzte Eintracht-Profi Jesper Lindström macht große Fortschritte in der Reha und steht vor der Rückkehr ins Training. Damit rückt ein Comeback ein Stück näher.

Frankfurt – Anfang März ereignete sich im Training von Eintracht Frankfurt eine Szene, die den Zuschauern schon beim Hinsehen Schmerzen bereitete. Nach einem Zweikampf mit Innenverteidiger Hrvoje Smolcic war Flügelstürmer Jesper Lindström böse umgeknickt und gegen eine Bande geprallt.

Name Jesper Lindström Alter 23 Verein Eintracht Frankfurt Position Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt: Ausfall von Lindström wiegt schwer

Die Folge war eine schwere Verletzung am Sprunggelenk, wegen der der Däne bereits seit mehr als fünf Wochen ausfällt. Das Fehlen von Lindström wiegt schwer, denn die SGE braucht sein Tempo, Dribblings und die Cleverness vor dem gegnerischen Gehäuse.

Es gibt aber Hoffnung, dass Lindström bald wieder ins Geschehen auf dem Platz eingreifen kann. In einem klubinternen Interview erzählte er, dass es ihm bereits sehr viel besser geht und er mit einem Physiotherapeuten an seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining arbeitet.

Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jürgen Kessler

„Hoffentlich kann ich Ende nächster Woche ein wenig beim Team sein, Schritt für Schritt“, sagte der 23-Jährige bei EintrachtTV am Samstag (15. April). Ob es wirklich klappt, dass Lindström in dieser Woche wieder am Training teilnimmt, entscheiden die kommenden Tage – und am Ende auch die Ärzte der SGE und Cheftrainer Oliver Glasner. Eintracht Frankfurt will es vermeiden, dass er zu früh zurückkehrt und die Verletzung plötzlich wieder aufbricht.

Eintracht Frankfurt: Comeback von Lindström ist absehbar

Trotz der guten Aussichten auf eine Rückkehr ins Teamtraining ist ein Comeback noch ein ganzes Stück weg. Lindström war länger als einen Monat raus und muss erst einmal Trainingsminuten sammeln, bevor ihn Glasner bringt. Sollte nichts dazwischen kommen, ist der 23-Jährige im Endspurt der Bundesliga aber definitiv wieder eine Option und kann der Mannschaft helfen, die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb zu erreichen.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

In der laufenden Saison kommt der Däne wettbewerbsübergreifend auf 31 Einsätze, in denen er neun Tore selbst erzielte und vier weitere vorbereite. Seit seiner Verletzung konnte Eintracht Frankfurt kein einziges Bundesligaspiel gewinnen und holte lediglich drei Punkte aus fünf Partien. Eine Rückkehr des Leistungsträgers wird also bereits sehnsüchtig erwartet. (smr)