Hütter: „Das tut persönlich weh“

Frankfurt - Schlechter hätte Adi Hütter nicht starten können. Die Niederlage im Supercup gegen Bayern München war für den Trainer der Frankfurter Eintracht ein Schuss vor dem Bug. Das Pokalaus von Ulm aber hat, um im Bild zu bleiben, den gesamten Bug zerschossen. Von Peppi Schmitt

„Ich bin sehr, sehr enttäuscht, das tut auch persönlich weh“, gibt der 48 Jahre alte Österreicher zu. Seinen Optimismus hat er noch nicht verloren. „Manchmal braucht man einen auf den Kopf, um vorwärts zu kommen“, sagt er, „mein Blick ist schon wieder nach vorne gerichtet.“ Er habe dem Spiel in Ulm das eine oder andere Positive abgewinnen können.

Hütter ist in einem Strudel der Selbstzufriedenheit ohne Verschulden mitgerissen worden. Zu viele Frankfurter haben zu lange vom Pokalsieg in Berlin geträumt und gefeiert. Doch der ist längst Vergangenheit. Nun auch sportlich. Viele Spieler sind noch nicht wieder in der Realität angekommen. Dazu gehört sichtbar Abwehrmann Carlos Salcedo, der zudem noch den mexikanischen WM-Sieg gegen Deutschland offenbar nicht verarbeitet hat. Anders ist seine unkonzentrierte, manchmal arrogante Spielweise nicht zu erklären.

„So ein Tor geht gar nicht“, kritisierte Hütter nach dem zweiten Gegentreffer, als Salcedo dem Ulmer Vitalij Lux hilflos hinterhergerannt war. Manager Hübner sieht bei allem WM-Teilnehmern Nachholbedarf. „Sie sind noch nicht in Form“, sagt er mit Blick auf den Japaner Hasebe, den Mexikaner Salcedo und den Serben Luka Jovic („Normalerweise macht er bei diesen Chancen vier Tore“). Ähnlich formschwach präsentierten sich auch andere Spieler, die die Vorbereitung komplett mitgemacht haben. David Abraham ist aktuell nur ein Schatten seiner selbst, Johnny de Guzman kriegt das Spiel nicht unter Kontrolle, Neuzugang Lucas Torró hat offensichtliche Tempoprobleme. Und Sébastien Haller spielt weiter so schlecht wie in der Rückrunde der letzten Saison.

SSV Ulm wirft Frankfurt aus dem DFB-Pokal: Bilder Zur Fotostrecke

Hütter wie Hübner haben trotz der Pleite „viele gute Momente“ gesehen. Dazu gehört sicher die Viertelstunde vor der Pause, als die Eintracht dem Klassenunterschied entsprechend haushoch überlegen war, als die Spielverlagerung auf die Flügel ebenso gut geklappt hatte wie das Herausspielen von Chancen. „Die letzte Konsequenz hat aber gefehlt“, sagte der Trainer, „das Ergebnis hat mit nicht gefallen, das Spiel aber war nicht so schlecht.“