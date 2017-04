Schwarze Serie bleibt bestehen

Eintrachts Ante Rebic (links), der in der ersten Hälfte per Kopf nur die Latte traf, ist einen Schritt schneller als Kölns Marco Höger. Im Hintergrund schauen die Frankfurter Taleb Tawatha und Bastian Oczipka gebannt dem Zweikampf zu. - Foto: dpa

Köln - Eintracht Frankfurt kann einfach kein Tor mehr schießen. Auch in Köln gehen die Hessen leer aus und verlieren in der Fußball-Bundesliga trotz eines ordentlichen Auftritts mit 0:1. Während die Eintracht nur die Latte trifft, ist Köln gnadenlos effektiv. Von Peppi Schmitt

Die Null steht bei der Frankfurter Eintracht, felsenfest, scheinbar unumstößlich. Aber nur auf der falschen Seite. Wieder erzielten die Frankfurter kein Tor und unterlagen deshalb fast folgerichtig auch beim 1. FC Köln mit 0:1 (0:0). Es war das achte Spiel in Folge ohne Sieg, davon sieben ohne eigenes Tor. Auch wenn sie es nicht hören wollen in Frankfurt, das ist die Bilanz eines Abstiegskandidaten.

Ganz ähnlich hatten die Frankfurter auch gespielt. Lange Zeit gefällig, in der ersten Halbzeit zwar überlegen mit den besseren Chancen, aber letztlich ohne Durchschlagskraft. Und so gelang den schwachen Kölnern vor 49 300 Zuschauern ein glücklicher Erfolg, den Milos Jojic mit einem präzisen Flachschuss zu Beginn der zweiten Hälfte sicherte. Damit war die Partie bereits entschieden. Und das ist das eigentlich Besorgniserregende, die Gäste waren nicht mehr in der Lage, auf den Rückstand zu reagieren. „Es war wie in den letzten Wochen. Wir haben gut gespielt, aber wenn man die Chancen nicht reinmacht, wird man eben bestraft“, sagte Trainer Niko Kovac, der mit seiner Aufstellung überrascht hatte: In Marius Wolf schenkte er einem Neuzugang aus dem Winter zum ersten Mal sein Vertrauen. Wolf, von Hannover 96 gekommen, sollte den gesperrten rechten Verteidiger Timothy Chandler ersetzen. Und im Angriff spielte diesmal Haris Seferovic für Branimir Hrgota. In Michael Hector war einer aus der Mannschaft des Gladbach-Spiels vom vergangenen Samstag gleich ganz zu Hause geblieben. Die Trainingsleistungen des Jamaikaners sollen dem Trainer nicht gepasst haben. Hector ließ es sich nicht nehmen, am Spieltag ein Foto beim Kaffeetrinken auf der Frankfurter Zeil zu posten.

Die Eintracht beherrschte die Partie ähnlich wie vor ein paar Tagen das Spiel gegen Mönchengladbach. Die Kölner liefen im Grunde nur hinterher, bei den Frankfurtern lief der Ball. Aber wie so oft meistens nur im Mittelfeld. Und trotz dieser Strafraum-Allergie gab es die eine oder andere Chance. Die dickste in der 26. Minute: Taleb Tawatha hatte eine Ecke in die Mitte gebracht, Rebic mit einem Kopfball nur die Latte getroffen. Der Ball prallte zurück, Rebic kam wieder zum Schuss, doch diesmal wehrte Torwart Timo Horn ab. Zuvor hatte der ordentlich spielende Wolf eine Gelegenheit nach Flanke von Seferovic vergeben. „Die erste Halbzeit war richtig gut. Aber dann hat uns das Glück im Abschluss gefehlt“, sagte Wolf. Zur Pause pfiffen die Kölner Fans ihre Mannschaft aus.

Diese Missfallenskundgebung zeigte schnell Wirkung. Die Gastgeber griffen nun früher an. Und sie hatten das Glück, mit dem ersten Schuss auch gleich in Führung zu gehen. Schiedsrichter Wolfgang Stark hatte im Mittelfeld ein Foul an Seferovic durchgehen lassen, über Kölns Konstantin Rausch kam der Ball hoch in die Mitte, wo David Abraham ihn aus dem Strafraum köpfte – allerdings genau auf den Fuß von Jojic. Der fackelte nicht lange und traf mit Hilfe des Innenpfostens ins Netz. Danach kamen die Frankfurter nicht mehr wirklich ins Spiel zurück. Zwar versuchte Trainer Kovac mit drei Wechseln noch einmal, eine Veränderung zu bringen. Aber es blieb dabei, nach vorne ist die Eintracht unglaublich harmlos. Es wurde keine nennenswerte Gelegenheit mehr herausgespielt. Damit hält die schwarze Serie der Hessen an. Sie sind seit 1994 ohne Sieg in Köln. Die Eintracht bleibt zwar Siebter, aber der Blick darf nun wirklich nur nach unten gehen „Es gilt, den Kopf hoch zu nehmen“, sagte Kovac.