Im Schnitt jedes zweite Spiel ein Tor

Frankfurt - Der erste Eintracht-Zugang für die kommende Saison ist fix. Vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht wechselt Sébastien Haller im Sommer nach Frankfurt – und er bringt beeindruckende Statistiken mit. Von Lars Herd

Gestern gab die Frankfurter Eintracht die erste Spieler-Verpflichtung für die kommende Saison bekannt. Vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht wechselt Sébastien Haller an den Main. Der französische U21-Nationalspieler unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Eintracht gestern verkündete. Über die Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Die französische Zeitung L'Équipe spekuliert über eine Zahlung von rund sechs Millionen Euro (plus Bonus). Damit wäre der 1,90 Meter große Stürmer der teuerste Spieler der Frankfurter Vereinsgeschichte, vor dem Brasilianer Caio (kam zur Saison 2007/08 für 3,8 Millionen Euro). Das Internetportal transfermarkt.de beziffert Hallers Marktwert auf acht Millionen Euro.

„Wir wollten uns in der Offensive verstärken und die Qualität weiter erhöhen“, meinte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic. Lediglich 34 Tore erzielten die Frankfurter in den bislang absolvierten 33 Saisonspielen – nur die Kellerkinder Darmstadt 98 (26 Tore), VfL Wolfsburg (33) und der Hamburger SV (31) waren vor dem gegnerischen Kasten ungefährlicher. „Mit Sébastien haben wir unseren absoluten Wunschspieler bekommen, den wir über die gesamte Saison beobachtet haben. Wir sind sicher, dass er sich exzellent in die Mannschaft einfügen und uns große Freude bereiten wird“, erklärte Bobic weiter. Auch Haller selbst freut sich auf die neue Herausforderung in der Bundesliga. „Ich möchte mich bei meinem neuen Verein Eintracht Frankfurt bedanken und freue mich schon in der neuen Saison mit meinen neuen Kollegen zu spielen“, teilte der 22-Jährige auf seiner Facebook-Seite mit.

Seine Karriere begann Haller beim französischen Klub AJ Auxerre, wo er von 2007 bis Januar 2015 in diversen Jugendteams und später auch in der ersten Mannschaft spielte. Nach einer halbjährigen Leihe sicherte sich der FC Utrecht im Sommer 2015 die Dienste des französischen Talents für rund 750.000 Euro – mit elf Treffern in 17 Partien wusste er zu überzeugen. Insgesamt weist der Rechtsfuß in Utrecht eine beeindruckende Bilanz vor. In bislang 94 Pflichtspielen war er 49 Mal erfolgreich, bereitete zudem 17 Treffer vor. In der aktuellen Spielzeit trug Haller mit 13 Treffern in 32 Partien zum vierten Tabellenplatz bei. Auch 13 Tore in 20 Spielen für die französische U21-Nationalmannschaft sind bemerkenswert.

Beendet ist die Saison für Haller aber noch nicht. Gegen den Tabellenneunten SC Heerenveen tritt der FC Utrecht im Playoff-Halbfinale um die Europa-League-Teilnahme an (in den Niederlanden wird Ligaintern noch eine Qualifikation ausgespielt). Morgen Abend (18.30 Uhr) steht das Hinspiel in Heerenveen an, ehe am Samstag (18.30 Uhr) das Rückspiel in Utrecht stattfindet. Im Finale trifft der Sieger auf den FC Grolingen oder den AZ Alkmaar – wer das Finale wiederum gewinnt, spielt in der kommenden Saison in der Europa League.