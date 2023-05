Eintracht: Date mit der Ex – Kommt Silva wieder zurück?

Von: Daniel Schmitt

Teilen

Unglücklich in Leipzig: André Silva. © Imago

Der ehemalige Frankfurter André Silva will schon wieder weg aus Leipzig - zurück zur Eintracht?

André Silva ist glücklich in Leipzig, könnte man jedenfalls meinen, spielt er doch für den dort ansässigen Profifußballklub, die Rasenballsportler, bereits zwei Jahre lang, absolvierte seither 95 Pflichtspiele, so viele wie er für keinen anderen Klub in seiner Karriere machte. Und der 27-Jährige aus dem portugiesischen Baguim do Monte ist viel rumgekommen, er lebte und arbeitete in hübschen Gegenden, in Porto, Mailand, Sevilla, nicht zuletzt sogar im pulsierenden Herzen von Europa, in Frankfurt. Aber Leipzig und Silva - eine Liaison von mittlerweile 24 Monaten, das muss doch passen?!

Bloß: Es passt eben nicht. André Silva ist nicht glücklich in Leipzig, ganz und gar nicht. Auf fünf Jahre ist die Zusammenarbeit zwischen Spieler und Klub beim Wechsel 2021 von der Eintracht aus Frankfurt zu RB ausgelegt worden, in diesem Sommer schon werden sich die Wege aller Voraussicht nach wieder trennen.

Bei der Eintracht kickte Silva zuvor ebenfalls zwei Spielzeiten (71 Partien) und war treffsicher (45 Tore). Nach Anlaufschwierigkeiten in der Premierensaison im Hessischen startete Silva in der zweiten Runde durch. Er stieg gar in den Olymp der Superstürmer empor. Kaum vorstellbar: André Silva markierte in der Frankfurter Rekordsaison 2020/21, die unter Trainer Adi Hütter mit 60 Punkten auf Rang fünf endete, sensationelle 28 Buden, lief in der Torjägerliste lediglich hinter dem bajuwarischen Überknipser Robert Lewandowski ein und damit vor dem anderen Außerirdischen im Angriff, Erling Haaland.

Rückkehr zur Eintracht?

Heute zerballert Haaland alle Rekorde auf der britischen Insel, ist englischer Meister und wohl bald Champions-League-Sieger, während André Silva mit RB Leipzig im DFB-Pokalfinale gegen seinen Ex-Klub aus Frankfurt womöglich anfangs von der Bank aus wird zuschauen müssen. Blöd gelaufen. Einerseits. Andererseits kann sich der Portugiese nicht beschweren, hat sich der Wechsel nach Sachsen doch - zumindest wortwörtlich genommen - ausgezahlt. Die Kennzahlen des Deals: rund neun Millionen Euro Jahresgage inklusive einmaliger Bonusaufwendung beim damaligen Antritt in Leipzig. Obendrein verdiente die Berateragentur Silvas, angeführt von Starverhandler Jorge Mendes, acht Millionen Euro. Die Eintracht bekam 23 Millionen. Zahlen, die viele mit den Ohren schlackern lassen würde, nicht aber jene bei Red Bu..., äh den Rasenballsportlern.

Wie dem auch sei: André Silva ist jedenfalls nie so richtig angekommen bei RB. Anfangs fand Trainer Jesse Marsch keine richtige Position für den Stürmer mit Stärken im Abschluss. Später gelang das unter den Marsch-Nachfolgern Domenico Tedesco und Marco Rose phasenweise besser, nachhaltig aber nie. Schnell holten die Leipziger Timo Werner zurück, den Silva einst eigentlich beerben sollte. Immer häufiger also ist für den 53-fachen Nationalspieler kein Platz mehr im Angriff der Rose-Truppe, der mit Christopher Nkunku und Werner seine sprintstarken Zielspieler hat, nicht aber im Strafraumstürmer Silva. Einst bei der Eintracht hatte der Cristiano-Ronaldo-Buddy vom Flankenautomat Filip Kostic profitiert.

In Leipzig kommt er längst meistens nur von der Ersatzbank ins Spiel, oder wie zuletzt bei Sieg in München (3:1), als er in der Startelf stand, fällt er leistungsmäßig ab. Ohne Silva, ein vorbildlicher Profi, vor den Kopf stoßen zu wollen, war ein Münzwurf an eben jenen im DFB-Pokalhalbfinale in Freiburg seine auffälligste Aktion dieses Kalenderjahres.

Der Spieler will weg aus Leipzig, das hat er hinterlegt bei Manager Max Eberl, der ihm, Silva, prompt ein imaginäres Preisschild um den Hals hängt, 20 Millionen Euro will der Pokal-Titelverteidiger gerne haben. Wie man hört, gibt es Interessenten: Atletico Madrid soll vorgefühlt, Benfica Lissabon aber die besseren Karten bei Silva haben. Und auch bei der Eintracht war eine Rückholaktion des Ex bereits ein Thema, doch mehr als ein Gedankenspiel ist das wohl nicht. Silva, hört man, passe nicht mehr zur Spielweise der Hessen. Schade irgendwie, auch für den Spieler. Denn in Frankfurt war André Silva stets vollumfänglich glücklich.