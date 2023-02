Eintracht Frankfurt: Neuzugang für 6,5 Millionen Euro fix?

Im Sommer endet der Leihvertrag von Eric Dina Ebimbe. Zieht Eintracht Frankfurt die Kaufoption und verpflichtet den Mittelfeldspieler fest?

Frankfurt – Bei Eintracht Frankfurt läuft die Kaderplanung für die kommende Saison auf Hochtouren und nicht bei allen Spielern hat der Verein das Heft in der Hand, wie es weitergeht. Evan Ndicka und Daichi Kamada besitzen keine Verträge für die kommende Saison und ein ablösefreier Abschied im Sommer erscheint wahrscheinlich. Die SGE würde mit den beiden Leistungsträgern gerne verlängern, gegen finanzstarke Top-Klubs aus dem Ausland haben die Adler aber keine Chance.

Eintracht Frankfurt: Leihvertrag von Ebimbe endet

Anders ist die Situation bei Eric Dina Ebimbe, der bis zum 30. Juni 2023 von Paris Saint Germain ausgeliehen ist. Eintracht Frankfurt besitzt eine Kaufoption in Höhe von 6,5 Millionen Euro und wird diese mit ziemlicher Sicherheit ziehen. Damit würde der Verein den 22-Jährigen, der großes Potenzial besitzt, langfristig binden. In der laufenden Saison kommt der Franzose auf elf Einsätze in der Bundesliga und fünf in der Champions League. Derzeit fällt er aufgrund eines Syndesmosebandrisses aus.

Eric Dina Ebimbe wurde von Eintracht Frankfurt als Box-to-Box-Spieler, der im Mittelfeld gute Lösungen hat, verpflichtet, wie Trainer Oliver Glasner sagte. In seiner Zeit am Main sorgt der 22-Jährige aber auch auf dem rechten Flügel für Dampf. Ebimbe besitzt eine Flexibilität, der der Mannschaft hilft. Der Franzose entwickelte sich in seiner Zeit am Main stetig weiter und ist längst nicht am Ende. Die SGE wird in Zukunft noch viel Spaß am Neuzugang aus Paris haben.

Eintracht Frankfurt zieht Kaufoption für Ebimbe

Der Mittelfeldspieler wurde im französischen Stains geboren und spielte zunächst für AAS Sarcelles, bevor es 2012, im Alter von zwölf Jahren, in die Nachwuchsabteilung von Paris Saint-Germain ging. Bei PSG wurde er 2019 zum Profi, konnte sich aber nicht in im Ligue 1-Kader etablieren. Es folgten Leihen zu Le Havre und Dijon FCO, wo er den Durchbruch schaffte. In der Saison 2021/22 bekam er einen Kaderplatz in Paris, stand aber nur in zehn Ligaspielen auf dem Platz. Ebimbe wollte daraufhin eine Veränderung und Eintracht Frankfurt schlug zu. Am Ende war es eine win-win-Situation für die SGE und den Spieler.

Unterdessen sah sich Dominik Kohr, der früher bei Eintracht Frankfurt spielte, nach einem Bundesligaspiel einigen Hass-Nachrichten auf Instagram ausgesetzt. (smr)