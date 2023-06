Skhiri, Koch und Co.: Schlägt Eintracht Frankfurt mehrfach auf Transfermarkt zu?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison. Alle Transfergerüchte über potenzielle Neuzugänge in der Übersicht.

Frankfurt – Die Saison 2022/23 in der Fußball-Bundesliga lief für Eintracht Frankfurt alles andere als optimal. Nach der WM-Pause brach die Mannschaft von Ex-Trainer Oliver Glasner völlig ein und verspielte die Qualifikation für die Champions League. Am Ende stand zumindest noch die geglückte Quali für die Conference League. Im Sommer ist ein Umbruch am Main geplant. Cheftrainer Oliver Glasner wurde von Dino Toppmöller ersetzt und auch beim Kader wird es mehrere Veränderungen geben. Ein Überblick über alle aktuellen Transfergerüchte.

Ellyes Skhiri Geboren: 10. Mai 1995 Verein: 1. FC Köln Position: Defensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt sondiert Transfermarkt

Adama Bojang (Steve Biko FC): Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, ist Eintracht Frankfurt am gambischen Stürmer Adama Bojang interessiert, der aktuell noch in seiner Heimat unter Vertrag steht. Der 19-Jährige soll für eine Ablösesumme von rund 2,6 Millionen Euro zu haben sein. Neben der SGE buhlt auch RB Leipzig um den Angreifer.

Kristzian Lisztes (Ferencváros Budapest): Der 18-Jährige steht offenbar auf der Scoutingliste von Eintracht Frankfurt, wie die ungarische Tageszeitung Metropol berichtet. In der Nemzeti Bajnokság, der ungarischen 1. Liga, hat er in neun Einsätzen in der vergangenen Saison fünf Tore erzielt und einen weiteren Treffer vorbereitet. In seiner Heimat gilt er als großes Talent, das vor dem Sprung in eine der großen Ligen Europas steht.

Ngankam (l.), Koch (Mitte) und Skhiri. © Imago

Jessic Ngankam (Hertha BSC): Der junge Stürmer ist mit dem Hauptstadtklub in die 2. Liga abgestiegen, könnte den Verein aber im Sommer verlassen, um weiter Bundesliga zu spielen. In der Rückrunde erzielte der 22-Jährige vier Treffer und gab zwei Vorlagen und war einer der wenigen Gewinner bei der Hertha. Eintracht Frankfurt will Ngankam gerne verpflichten, wie Bild berichtet. Bei einem Wechsel würde mit großer Wahrscheinlichkeit eine Ablöse von über zehn Millionen Euro fällig.

Eintracht Frankfurt: Konkurrenz bei Koch

Robin Koch (Leeds United): Der 26-Jährige steht weit oben auf der Liste von Eintracht Frankfurt. Die Gespräche zwischen der Spielerseite und dem Verein sollen weit fortgeschritten sein, ein Wechsel steht dennoch nicht kurz bevor. Neben den Adlern soll auch der Premier-League-Klub Manchester United Interesse am deutschen Nationalspieler zeigen. Im Gespräch sind eine Leihe und auch ein fester Wechsel.

Ellyes Skhiri (1. FC Köln): Der Vertrag des Tunesiers läuft aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Vor ein paar Monaten hat die SGE noch Abstand von einer Verpflichtung des 28-Jährigen genommen, weil sie Houssem Aouar von Olympique Lyon bevorzugte. Dieser wechselt aber zur AS Rom, weshalb sich das Blatt bei Skhiri gewendet hat. Schlägt Eintracht Frankfurt nun zu? (smr)