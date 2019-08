Starke Eintracht hat sich nicht belohnt

1:2 in Leipzig/ Nagelsmann: „Unentschieden wäre gerechter gewesen“/ Hüter: „Das ist ärgerlich“

LEIPZIG - Diese Niederlage hat viel Mut gemacht. Die Frankfurter Eintracht hat zwar bei RB Leipzig mit 1:2 (0:1) verloren, aber sie hat dennoch einen guten Eindruck hinterlassen und angedeutet, dass die schwache Leistung aus dem Europacupspiel in Straßburg ein Ausrutscher gewesen sein könnte. „Wir haben immer daran geglaubt, hier was zu holen“, sagte Torwart Kevin Trapp, „gefühlt haben wir das Spiel dominiert.“ Zumindest auf Augenhöhe hatte sich die Eintracht in ihren neuen goldenen Auswärtstrikots gegen die favorisierten Leipziger bewegt. „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen“, räumte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann ein. „Meine Mannschaft hat ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, es ist ärgerlich, dass wir uns nicht für unser gutes Spiel belohnt haben“, trauerte Eintracht-Trainer Adi Hütter dem verpassten Punkt nach. Und Manager Bruno Hübner beschlich das Gefühl, „dass wir hier etwas haben liegen lassen.“

Doch die Eintracht ist nicht mit gänzlich leeren Händen nach Hause geflogen. Sie hat die Gewissheit mitgenommen, dass in der Mannschaft deutlich mehr stecken könnte als es nach der Niederlage unter der Woche in Straßburg zu befürchten war. Der Trainer hatte einen, um im fußballerischen Bild zu bleiben, taktischen „Fallrückzieher“ hingelegt und nicht auf eine besonders ausgeprägte Defensive gesetzt, sondern in erster Linie die spielerischen Komponenten forciert. Mit Seppl Rode, Dominik Kohr und Daichi Kamada sah das Frankfurter Spiel über weite Strecken viel besser und ansehnlicher aus als zuletzt mit Gelson Fernandes und Lucas Torró. „Fußballerisch hat mir gut gefallen, was wir gemacht haben“, lobte Hütter, „wir haben versucht, es im Mittelfeld spielerisch zu lösen, das ist ganz gut gelungen.“ Und hat die Leipziger überrascht. „Wir hatten die Eintracht anders erwartet, mit langen Bällen“, gab Nagelsmann zu.

Überraschende Aufstellung

Dem Frankfurter Trainer war schon mit der Aufstellung eine Überraschung gelungen. Die Frage vor dem Spiel war dennoch: War das nun ersatzgeschwächt oder war es die für die neue Saison angekündigte Rotation? Hütter hatte jedenfalls eine auf sechs Positionen gegenüber dem Europacupspiel in Straßburg veränderte Mannschaft aufs Spielfeld geschickt. Nur Ante Rebic und Mijat Gacinovic waren verletzt, Danny da Costa, Martin Hinteregger, Gelson Fernandes und Lucas Torró mussten auf die Bank. Die Antwort nach dem Spiel: „Grundsätzlich hat jeder, der bei uns im Kader steht, auch das Vertrauen zu spielen“, sagte Hütter. Die neue Breite hat sich bezahlt gemacht, aber diesmal noch nicht im Resultat ausgezahlt. Denn vorne blieb die Eintracht bei allen Ansätzen weitgehend stumpf. Für Dejan Joveljic ist die Liga im Moment noch eine Nummer zu groß, das war auch zu erkennen. Es wird also höchste Zeit, dass Verstärkungen im Angriff kommen (siehe nebenstehender Bericht). Die Stürmer freilich wurden in Schutz genommen. „Wir dürfen keinen einzelnen Mannschaftsteil für die Niederlage verantwortlich machen“, sagte Torwart Trapp. Ausgesprochen schön herausgespielt war das Anschlusstor in der vorletzten Minute, als Goncalo Paciencia den Ball nach einer Flanke des eingewechselten Timmy Chandler volley verwandelte.

Dass es nicht zu einem Punkt reichte, lag zum einen an der Effizienz der Gastgeber, zum anderen an der unglücklichen Figur, die der eigentlich starke Torwart Trapp bei den Gegentreffern abgab. Beim 1:0 haute ihm Timo Werner den Ball in der 10.Minute ins kurze Eck, nachdem zuvor Evan Ndicka und Makoto Hasebe nicht energisch genug eingegriffen hatten. Beim 2:0 schoss ihm der sträflich alleine gelassene Yussuf Poulsen nach einem Konter den Ball zehn Minuten vor dem Ende durch die Beine. „Leipzig hat dreimal aufs Tor geschossen, zwei waren drin“, ärgerte sich der Nationalspieler, „der Torwart sieht nie gut aus, wenn der Ball ins kurze Eck geht, aber ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Und beim zweiten war es einfach Pech.“

Es dauerte nicht lange, da richteten alle Frankfurter den Blick auf Donnerstag, auf das Rückspiel in der Euro-League-Qualifikation gegen Racing Straßburg, die am Sonntag mit 0:2 gegen Stade Rennes unterlagen. Es sei „das wichtigste Spiel der Saison“, sagte Trapp. Es sei eine Situation wie gegen Lissabon im Viertelfinale der letzten Saison, als die Eintracht ein 2:4 aufgeholt hat. Diesmal gilt es ein 0:1 zu drehen. „Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass wir es schaffen“, sagte Anführer Trapp, „alle denken so, jeder will in die Europa-League.“

