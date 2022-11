Eintracht Frankfurt gegen Gamba Osaka: Testspiel heute live im TV und Stream

Eintracht Frankfurt ist auf Japan-Tour. © IMAGO/Naoki Morita

Eintracht Frankfurt trifft im Rahmen der Japan-Tour in einem Testspiel auf Gamba Osaka. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Stream.

Osaka - Frankfurt - Die Bundesliga befindet sich in der Winterpause. Am letzten Spieltag vor der WM 2022 in Katar holte Eintracht Frankfurt ein 1:1-Unentschieden beim FSV Mainz 05. „Wenn man beide Halbzeiten sieht, ist es ein verdientes Unentschieden. In der ersten Hälfte waren wir nicht wirklich drin, hatten Probleme mit der Robustheit der Mainzer und konnten unser Spiel nicht gut aufziehen. Dann sind wir durch eine Standardsituation in Rückstand geraten. In der zweiten Halbzeit haben wir es geschafft, mehr Druck aufzubauen. Im Großen und Ganzen können wir mit dem Punkt leben“, zeigte sich SGE-Sportchef Markus Krösche zufrieden.

Eintracht Frankfurt gegen Urawa Red Diamonds: Testspiel im Rahmen der Japan-Tour

In den Urlaub geht es für die SGE-Profis, die nicht für die Weltmeisterschaft nominiert wurden, aber nicht. Die Mannschaft ist nach dem Mainz-Spiel zu einer Promo-Tour nach Japan aufgebrochen. „Ich persönlich bin begeistert und geehrt, dass ich mit Eintracht Frankfurt und meinen Mannschaftskollegen mein Heimatland besuchen kann. Es gibt keinen besseren Weg, Japan der Eintracht-Fangemeinde vorzustellen“, erklärt Makoto Hasebe auf der vereinseigenen Homepage.

Das erste Testspiel im Rahmen der Japan-Tour endete gegen die Urawa Red Diamonds mit 2:4. „Ich habe mich sehr gefreut, gegen Urawa zu spielen und bei der Runde durch das Stadion nach dem Abpfiff viele Fans zu sehen, die meinen Namen auf dem Trikot stehen haben. Wir wollten besseren Fußball zeigen, vielleicht dann gegen Osaka“, sagte Hasebe nach der Partie. Das zweite und letzte Testspiel bestreitet die SGE gegen Gamba Osaka, bevor es zurück nach Deutschland geht.

Eintracht Frankfurt gegen Gamba Osaka: Testspiel live im Free-TV?

Das Testspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Gamba Osaka wird nicht live im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen Gamba Osaka: Testspiel live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt und Gamba Osaka wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Übertragung zum Spiel in Osaka startet am Samstag, 19. November 2022, um 5.55 Uhr auf Sky Sport News.

Anpfiff der Partie ist um 6 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Gamba Osaka: Testspiel im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Gamba Osaka selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Das Testspiel kann auch über Wow (ehemals Sky Ticket) geschaut werden.

(ehemals geschaut werden. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

Eintracht Frankfurt gegen Gamba Osaka: Testspiel im Live-Stream von DAZN

Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Gamba Osaka am Samstag, 19. November 2022, live und in voller Länge .

überträgt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Gamba Osaka am Samstag, 19. November 2022, . Um 5.55 Uhr beginnt die Übertragung, Anpfiff der Partie ist um 6 Uhr.

ist um 6 Uhr. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Abonnement.

