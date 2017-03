Torschusspanik: Warum die Eintracht nicht mehr trifft

Frankfurt - Über die miesen Statistiken der Frankfurter Eintracht im neuen Jahr wurde in den letzten Tagen viel geschrieben. Hauptgrund für die Negativserie mit fünf Niederlagen in Folge und dem letzten Platz der Rückrundentabelle gemeinsam mit Darmstadt 98, sind die ausbleibenden Torerfolge. Von Peppi Schmitt

Gerade mal vier Treffer hat die Eintracht erzielt in den ersten sieben Spielen, nimmt man das letzte Vorrundenspiel in Leipzig noch hinzu, das ja auch schon in diesem Jahr ausgetragen wurde, sind es sogar nur vier Tore in acht Spielen. Insgesamt haben die Frankfurter nur 25 Prozent aller Chancen genutzt. Eine allgemeingültige Erklärung dafür hat Trainer Niko Kovac noch nicht gefunden. "Ich denke, wir schalten manchmal zu früh ab", sagt er, "vielleicht fehlt die letzte Konzentration."



Wegen der fehlenden Klarheit beim Torschuss ist die Eintracht drauf und dran sich um die Früchte der so erfolgreichen Vorrunde zu bringen. Nach einem erneuten Videostudium aller Begegnungen aus diesem Jahr ist der Eintracht-Trainer zu einer klaren Erkenntnis gekommen. "Wir hatten in all den verlorenen Spielen unserer Torgelegenheiten", sagt er, "es waren klare Chancen, die zu Toren hätten führen müssen." Und dann führt er auf, dass Ante Rebic in Leipzig (0:3) alleine auf den Torwart gelaufen ist, dass Branimir Hrgota und Mijat Gacinovic in Leverkusen (0:3) im Duell "Aug' in Aug" nicht an Torwart Bernd Leno vorbeigekommen sind, dass Makoto Hasebe gegen Ingolstadt einen Elfmeter verschossen hat, Haris Seferovic freistehend versiebt hat, Ante Rebic in Berlin nicht erfolgreich war und Alex Meier in letzter Minute gegen Freiburg alleine vor dem Tor gescheitert ist. Und in schlechter Erinnerung sind noch die Chancen von Hrgota und Rebic jüngst in München.

Es sind also nahezu alle Angreifer von der "Torschusspanik" betroffen, wie der "Kicker" es formuliert hat. Seinen Stürmern würden zu viele Gedanken auf einmal durch den Kopf schießen, vermutet der Trainer. "Schieße ich flach oder hoch, gehe ich am Torwart vorbei oder nicht", sagt Kovac, "in einem Bruchteil von Sekunden läuft das alles im Kopf ab." Und führt ganz offenbar dazu, dass zu oft falsche Entscheidungen getroffen werden. Und wie bei den vergebenen Elfmetern von Hasebe und Meier ärgert sich Kovac darüber, "dass wir den Ball schon im Tor sehen, bevor er im Tor ist." Der Rat und die Forderung an seine Spieler: "Wir müssen fokussiert sein bis der Ball wirklich drin ist."

Die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit ist den Frankfurter Stürmern verloren gegangen. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass die Eintracht bis heute keine wirklich eingespielte Sturmformation gefunden hat. In der Spitze wechseln sich Meier, Hrgota und Seferovic ab. Mal durch gewollte Rotation, mal durch ungewollte Wechsel wegen Verletzungen oder Sperren. Aber keiner trifft mehr zuverlässig. Auch weil den Stürmern mehr Laufarbeit abverlangt wird als in den letzten Jahren. Dies sei Teil des modernen Spiels, versichert der Eintracht-Trainer, "alle müssen läuferisch mitmachen, sonst geht es nicht." Dieser Ansatz hat in der Vorrunde Früchte getragen. Doch im neuen Jahr, klappt es nicht mehr. Andere Trainer haben da andere Ansätze. So hat der neue Wolfsburger Coach Andries Jonker mit ganz einfachen Mitteln seinen Mittelstürmer Mario Gomez aus dem Winterschlaf geweckt. Unter Jonker trifft Gomez immer. "Ich habe ihm gesagt, bleib um Himmels Willen im Strafraum und mache das, was du am besten kannst, Tore schießen", hat der holländische Coach erklärt. Soll heißen: Lieber etwas weniger rennen, dafür mehr Konzentration beim Abschluss. Ob das für den Frankfurter Torjäger Alex Meier nicht auch eine gute Formel wäre?

Die andere Seite: Zu recht wurde in den vergangenen Jahren kritisiert, dass die Mannschaft zu abhängig von Meiers Formkurven war. Trifft Meier, geht es der Eintracht gut, hieß es, trifft er nicht, geht es ihr nicht gut. Zu häufig waren die Frankfurter zu leicht auszurechnen. Das hatte sich in der Vorrunde verändert, da haben viele getroffen. Aber jetzt läuft diese These ins Leere, denn jetzt trifft keiner mehr. Eine Denkaufgabe für den Trainer, zumal er vor dem so wichtigen Spiel gegen den Hamburger SV gerade bei den Offensivpositionen die freie Auswahl hat. Meier und/oder Hrgota, Blum und/oder Fabián, Gacinovic und/oder Rebic, Möglichkeiten gibt es genug.

Spielfähig sind sie alle, was auch für Jesus Vallejo gilt, der ziemlich sicher sein Comeback in der Abwehr feiern wird. Da auch Makoto Hasebe spätestens am Donnerstag beim Training zurück erwartet wird, deutet in der Defensive vieles auf eine Fünferkette hin. Die Frage für Kovac: Kann er mit Vallejo, Fabián und Meier gleich drei Spieler einsetzen, die länger oder kürzer nicht gespielt haben? "Ich werde mir die Woche über das Training anschauen und mir darüber Gedanken machen", sagt er. Sicher ist der Trainer, dass die Negativserie bald zu Ende gehen wird. "Es ist wieder schönes Wetter, da geht die Seele auf", glaubt Kovac, "wir werden ein schönes Spiel machen und erfolgreich sein."

