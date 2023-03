Überdosis Fußball als Trostpflaster für Eintracht-Trainer Glasner

Von: Peppi Schmitt

Weniger meckern, mehr spielen: Eintrachts Nationalspieler Mario Götze (rechts gegen Neapels Stanislav Lobotka) soll wieder mehr seine fußballerischen Fähigkeiten zeigen. © dpa

Mit Union Berlin und Eintracht Frankfurt treffen in der Fußball-Bundesliga am Sonntag zwei angeschlagene Mannschaften aufeinander. Die große Frage: Wer klettert aus seinem kleinen Loch? Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani soll es mal wieder richten.

Frankfurt – Es ist das Duell der Verlierer, wenn am Sonntag (15.30 Uhr) der 1. FC Union Berlin die Frankfurter Eintracht empfängt. Die Berliner sind aus der Europa League nach einem 0:3 bei Union St. Gilloise in Belgien (Hinspiel 3:3) hochkant rausgeflogen, den Frankfurtern ist es mit dem 0:3 bei SSC Neapel in der Champions League nicht anders gegangen. Der Frankfurter Trainer hat sich mit einer Überdosis Fußball getröstet. „Ich habe mir am Donnerstag fünf, sechs Stunden Fußball angeschaut“, sagte Oliver Glasner, „Union, Freiburg gegen Juve und Sporting bei Arsenal“. Zum ersten Mal seit 20 Monaten war die Eintracht ja am Donnerstag nach einem Ausscheiden in die Heimat zurückgeflogen. „Das war traurig“, sagte Glasner, „aber ich habe auch Stolz verspürt für die tolle Reise durch Europa League und Champions League.“

Nun gelte es im Saisonendspurt die nationalen Ziele konzentriert zu verfolgen. Dem Spiel bei den „Eisernen“ kommt dabei große Bedeutung zu. Mit einem Sieg hätte die Eintracht wieder Anschluss an die Königsklassen-Plätze. Bei einer Niederlage müsste sie fürchten, bald von der Konkurrenz aus Mainz oder Wolfsburg, vielleicht sogar Leverkusen, im Kampf um die Europa-League-Plätze eingeholt zu werden. „Der Blick auf die Tabelle hilft uns nicht“, sagt Glasner, „wir müssen unseren Fußball auf den Platz bekommen, Chancen herausspielen, wach sein und auch bei Standards fokussiert bleiben.“

Glasner räumt ein, „dass bei beiden Mannschaften zuletzt Sand im Getriebe war.“ Es komme nun darauf an, dass das Kombinationsspiel bald wieder flüssiger laufe. Am besten noch vor der zweiwöchigen Länderspielpause. Nach der Rückkehr aus Neapel habe seine Mannschaft einen sehr aufgeräumten Eindruck hinterlassen. „Das hat mich gefreut“, sagte der Trainer und hofft, „dass das Ausscheiden keine so großen Spuren hinterlassen hat.“

Kevin Trapp hat noch ein etwas größeres Päckchen zu tragen. Bundestrainer Hansi Flick hat den Eintracht-Torwart zwar für die Länderspiele gegen Peru und Belgien nominiert, spielen aber wird wohl beide Male Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).

Ebenfalls im Aufgebot steht Mario Götze, obwohl er zuletzt nicht wirklich gut gespielt hat (siehe Kasten). Götze sollte seine Konzentration wieder mehr darauf verwenden, die Kollegen ins Spiel zu bringen. In Berlin wird Randal Kolo Muani wieder dabei sein, der ja in Neapel wegen einer Sperre gefehlt hatte. „Kolo hat eine außergewöhnliche Qualität, die wir brauchen“, sagte Glasner, der auf ein Trio verzichten muss. Jesper Lindström fehlt nach seinen Bänderrissen im Knöchel noch längere Zeit, Junior Ebimbe steht zwar wieder im Training, ist aber noch nicht bereit fürs Spiel. Und Kapitän Sebastian Rode ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Die Viererkette könnte auch gegen Union eine „Option“ sein, meint der Trainer, Wahrscheinlicher freilich ist, dass er zur Dreierabwehr mit Makoto Hasebe als Mittelmann zurückkehrt. Glasner: „Wir haben zu Hause gezeigt, dass wir eine Idee haben, wie wir Union Probleme bereiten können.“ Am 1. Oktober hatte die Eintracht die Berliner 2:0 besiegt - Tore von Götze und Lindström.

Rüffel für meckernden Götze: „Es reicht.“ Mario Götze und die Mecker-Karten - von der Gelb-Flut hat Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner genug. „Ich habe mit Mario schon gesprochen. Das zeigt auch eine gewisse Unzufriedenheit, wie es momentan läuft bei uns. Ich habe ihm auch unmittelbar auf dem Platz gesagt: Das war jetzt die letzte wegen Meckerns“, sagte Glasner am Freitag über die Szenen vom Mittwochabend, als der 30-Jährige beim 0:3 bei der SSC Neapel wegen seiner Motzerei eine Verwarnung sah. Götze wurde in fünf der vergangenen sechs Pflichtspielen verwarnt und ist in der Bundesliga mit vier Gelben Karten auf dem Weg zu einer Sperre. Der WM-Siegtorschütze von 2014 habe auf Glasners Mahnung entgegnet, die Verwarnung in Neapel bleibe doch ohne Folgen. Woraufhin der Cheftrainer aus Österreich entgegnete: „Es reicht jetzt trotzdem.“

Voraussichtliche Aufstellungen Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Juranovic, R. Khedira, Gießelmann - Thorsby, Seguin - Becker, K. Behrens

Eintracht: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Sow, Jakic, Max - Kamada, Götze - Muani