Überraschende Wende: Fast fixer Neuzugang doch nicht zur Eintracht

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen. Houssem Aouar von Olympique Lyon wird aber vermutlich nicht am Main aufschlagen.

Frankfurt – Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt läuft auf Hochtouren. Bislang hat Sportvorstand Markus Krösche Innenverteidiger Willian Pacho verpflichtet. Der Defensivspieler kommt von Royal Antwerpen an den Main und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Dagegen wird Daichi Kamada den Klub nach mehreren Jahren ablösefrei verlassen. Wohin es den Japaner zieht, ist noch unklar. Evan Ndicka, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, steht auch vor dem Abschied im Sommer.

Name Houssem Aouar Alter 24 Verein Olympique Lyon Position Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Zuletzt gab es Gerüchte über eine mögliche Verpflichtung von Houssem Aouar. Der 24-Jährige steht bei Olympique Lyon unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft aber nach der laufenden Saison aus.

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Thomas Voelker

Ein Abschied des Algeriers steht fest, er will den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau war Aouar bereits zum Medizincheck am Main und bestand diesen auch. Anschließend wurde es aber ruhig um ihn.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche war zunächst optimistisch, dass die letzten Unstimmigkeiten gelöst werden können und der Deal abgeschlossen werden kann, doch plötzlich scheint sich der Wechsel des Offensivspielers an den Main erledigt zu haben. Wie der TV-Sender Sport1 berichtet, hat Eintracht Frankfurt dem Algerier abgesagt und kein Interesse mehr an einer Verpflichtung.

Houssem Aouar wechselt offenbar nicht zu Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Thierry Breton

Eintracht Frankfurt: Absage an Houssem Aouar

Sport1 berichtete kürzlich, dass sich Aouars Bruder, der gleichzeitig sein Berater ist, unangemessen verhielt. Trotz Einigkeit mit Eintracht Frankfurt soll er weiterhin mit anderen europäischen Klubs verhandelt haben und „um jeden Cent feilschen.“ Die SGE wollte sich nicht an der Nase herumführen lassen und nahm womöglich deshalb Abstand vom Transfer des 24-Jährigen.

Favorit soll mittlerweile der AS Rom aus der italienischen Serie A sein. Wie bei Eintracht Frankfurt, soll der Algerier auch bei der Roma den Medizincheck absolviert und bestanden haben. In der „Ewigen Stadt“ soll der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag erhalten.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

„Roma in der Pole Position für Aouar? Ich mag die Pole-Position nicht, ich will nicht wie Ferrari sein. Der startet erst und kommt dann nicht an. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber er ist ein großartiger Spieler“, sagte Roma-Sportchef Tiago Pinto beim Pay-TV-Sender Sky Sport Italia vor der Europa League-Partie bei Feyenoord Rotterdam am vergangenen Donnerstag. (smr)