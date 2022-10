Eintracht überwintert im Pokal

Von: Peppi Schmitt

Die Führung für die Eintracht. Randal Kolo Muani trifft gegen Torwart Ramon Castellucci. © dpa

Die Frankfurter Eintracht ist gestern Abend ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner spielte zwar nicht wirklich gut, gewann aber beim Oberligisten Stuttgarter Kickers nach früher Führung souverän.

Stuttgart – Die Eintracht hat auch das zweite DFB-Pokalspiel dieser Saison gewonnen. Dem 4:0 beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg ließen die Frankfurter ein 2:0 (2:0) beim Fünftligisten Stuttgarter Kickers folgen. Damit überwintern sie im deutschen Cup.

„In der ersten Halbzeit war es gut, sehr kontrolliert, aber wir haben es versäumt, weitere Tore nachzulegen“, sagte Trainer Oliver Glasner, „dann haben wir einen Gang zurückgeschaltet. Der Sieg war aber nie gefährdet.“ Nach zwei schnellen Toren durch Randal Kolo Muani und Hrvoje Smolcic ließen die Frankfurter den Ball nicht flüssig genug laufen, um höher zu gewinnen. Probleme, den Vorsprung nach Hause zu spielen, hatte die Eintracht aber nicht. Die Stuttgarter hatten im Grunde über 90 Minute keine einzige echte Torchance.

Der Trainer war denn auch milde gestimmt. „Ich muss Nachsicht walten lassen, bei dem, was die Jungs abreißen müssen, es war ja schon unser 17. Pflichtspiel“, sagte er, „wir haben ja wirklich ein heftiges Programm. Da kann ich verstehen, wenn man mal mit halber Kraft spielt.“

Trotz der schlechten Erfahrungen aus Bochum, als die Eintracht beim Tabellenletzten der Bundesliga 0:3 verlor, hatte der Trainer doch etwas mehr rotiert als angekündigt. Mit Evan Ndicka, Daichi Kamada und Jesper Lindström durften sich zunächst drei Stammspieler auf der Bank ausruhen. Für sie spielten Hrvoje Smolcic, Sebastian Rode und Rafael Borré. Eine starke Elf aber stand dennoch auf dem Platz. Die Eintracht bemühte sich von Beginn an um Kontrolle. Was bei den Platzverhältnissen auf der Waldau ziemlich schwierig war. Der Ball holperte durch die Gegend, Direktspiel war nur schwer möglich. Der Rasen im Stuttgarter Stadion ist stark beansprucht, dort spielt neben den Kickers auch die zweite Mannschaft des VfB. „Die vielen Fehlpässe haben auch was mit dem Rasen zu tun“, sagte der Eintracht-Coach.

In der 11. und 18. Minute sorgte der Bundesligist schnell für klare Verhältnisse. Randal Kolo Muani erzielte das 1:0 nach einem wunderbaren Angriff. Sebastian Rode hatte den Ball erobert, dann wurde Muani nach einem Doppelpass mit Rafael Borré freigespielt. Der Franzose lupfte den Ball ganz locker über Torwart Ramon Castellucci. Sieben Minuten darauf legten die Frankfurter nach. Mario Götze brachte eine Ecke hoch nach innen, Hrvoje Smolcic köpfte ein. Es war das erste Tor des kroatischen Zugangs in seinem ersten Pflichtspiel von Beginn an.

Bevor Schiedsrichter Deniz Aytekin die zweite Halbzeit anpfeifen konnte, wurde erst einmal Feuerwerk in beiden Fanlagern abgebrannt. Es dauerte ein paar Minuten, ehe wieder klare Sicht herrschte. Auf dem Rasen ging es dann ziemlich langweilig weiter. Letztendlich sind die Frankfurter zufrieden nach Hause gefahren. „Wir sind glücklich, es war ein harter Arbeitssieg“, sagte Kapitän Rode, „Sie haben uns alles abverlangt.“

Eintracht Frankfurt: Trapp (Note 3) - Tuta (3,5), Jakic (3), Smolcic (3) - Dina Ebimbe (4/61. Alidou), Rode (3,5/79. Kamada), Sow (3,5), Lenz (3,5/79. Lu. Pellegrini) - Borré (4), M. Götze (3/90.+2 Wenig) - Kolo Muani (2,5/61. Alario)

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach) - Zuschauer: 10000 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Kolo Muani (11.), 0:2 Smolcic (17.) - Gelbe Karten: Campagna (1), Kammerbauer (1) / Smolcic (1)