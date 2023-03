Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Gast bei Union Berlin. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Berlin - In der Bundesliga steht der 25. Spieltag an und Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei Union Berlin. Die SGE steht unter Druck nach drei Spielen ohne Sieg. Bei einer Pleite wäre der Rückstand der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auf den Kontrahenten bereits acht Punkte groß. Der Zug Richtung Champions League-Plätze könnte dann fast schon angefahren sein, deshalb sind drei Punkte für Eintracht Frankfurt Pflicht.

Union Berlin musste unter der Woche eine Enttäuschung hinnehmen in der Europa League. Im Rückspiel bei Union Saint-Gilloise gab es eine deutliche 0:3-Niederlage, die das Aus für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bedeutete. „Bei mir persönlich, auch wenn es jetzt knapp nach so einem bitteren Aus ist, überwiegt trotzdem der Stolz, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben diese Reise schon genossen“, sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel nach der Partie in Belgien.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

In der Bundesliga kämpft Union Berlin um die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison, die Tendenz geht aber klar nach unten. Wettbewerbsübergreifend ist der Hauptstadtklub seit fünf Spielen ohne Sieg. Das Selbstvertrauen hat deshalb gelitten und die Angst, in der Tabelle abzurutschen, ist definitiv vorhanden.

Eintracht Frankfurt, selbst unter der Woche international gescheitert, will Union Berlin das sechste sieglose Spiel in Serie beibringen. „Bei Union war ergebnismäßig zuletzt vielleicht etwas Sand im Getriebe. Einige Mannschaften machen das durch. Wir möchten mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen und wissen aus dem Hinspiel, dass wir die Fähigkeiten dafür haben“, gibt sich SGE-Coach Oliver Glasner selbstbewusst. „Wir haben gegen Union in der Hinrunde mit weniger Ballbesitz gewonnen. Aber das allein kann nicht der Ansatz sein. Wir haben unseren Stil, möchten diesem treu bleiben und verfeinern“, so der Österreicher weiter.

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt steigt am Sonntag, 19. März 2023, um 15.30 Uhr in Berlin. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 19. März 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

