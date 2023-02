Glasner fördert Geradlinigkeit im Training

Von: Peppi Schmitt

Allrounder. Daichi Kamada (rechts im Kopfballduell mit dem Schalker Danny Latza) wird gegen Bremen wieder die defensivere Rolle im Mittelfeld übernehmen. © afp

Eintracht Frankfurt erwartet in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) Werder Bremen. Geschont werden für das Champions-League-Heimspiel am Dienstag gegen SSC Neapel soll nur Sebastian Rode. Raffael Borré wird wohl erneut auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen.

Frankfurt – Es wurde vom Pressesprecher der Frankfurter Eintracht nur am Rande erwähnt. Das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (Samsta, 18.30 Uhr) ist ausverkauft, merkte Bartosz Niedzwiedzki an. Ausverkauft heißt knapp 50 000 Zuschauer. Und ausverkauft ist bei der Eintracht jedes Spiel. Das war nicht immer so. Beispiele: Eintracht gegen Bremen lockte in der Saison 73/74 nur 8000 Zuschauer ins alte Waldstadion. 83/84 kamen 19 000, bevor sich der Zuspruch steigerte. 2013 waren es immerhin schon 40 000.

Für das Heimspiel in der Champions League am Dienstag gegen Neapel hätte die Eintracht sicher 80 000 Tickets an Frau und Mann bringen können. Dabei kommt dem Klub zugute, dass sich die Leistungen im eigenen Stadion stabilisiert haben. Viermal in Folge wurde gewonnen, in der Liga gegen Hoffenheim (4:2), Schalke und Hertha (je 3:0), im Pokal gegen Darmstadt (4:2). Macht mehr als drei erzielte Tore im Schnitt. Das ist ganz im Sinne des Sportchefs. „Mir ist ein 4:3 lieber als ein 1:0“, vertritt Markus Krösche einen offensiven Ansatz. So wie beim Hinspiel, das die Eintracht in Bremen mit 4:3 gewann.

Bei allen Diskussionen über die Abwehrschwächen setzt auch der Trainer weiter auf seine Offensive, will da keine Abstriche machen. Bei den Übungsspielen wurden den Angreifern stets neue Aufgaben gestellt, um eng gestaffelte gegnerische Abwehrreihen zu durchbrechen. „Wir wollen geradlinig Richtung Tor spielen, das ist eine unserer Stärken“, sagt Oliver Glasner, mit verkleinerten Spielfeldern wurde dies forciert. „Nicht mit reinschreien, sondern mit veränderten Regeln“ würden die Stürmer gezwungen, „schnell in die Tiefe zu kommen.“

Trotz des großen Konkurrenzkampfes im Angriff hat Glasner eine Stammformation gefunden. Daichi Kamada und Mario Götze sind die „Spielmacher“, die „Einleiter“ der Angriffe, Jesper Lindström aus etwas hängender Position und Randal Kolo Munai ganz vorne sind für die Abschlüsse zuständig.

Voraussichtliche Aufstellungen Eintracht: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Sow, Kamada, Max - Lindström, Götze - Muani

Ersatzbank: Ramaj, Chandler, Knauff, Smolcic, Touré, Lenz, Rode, Alidou, Borré, Alario

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Stark, Friedl - Pieper, Gruev, Jung - Schmidt, Stage - Füllkrug, Ducksch

An dieser Aufgabenverteilung wird sich auch gegen Bremen nichts ändern. Obwohl Rafael Borré berechtigte Ansprüche angemeldet hat, muss er sich weiter gedulden. Für den Kolumbianer bleibt nur die Rolle des „Edeljokers“. Um das Gedränge im Mittelfeld aufzulösen, da bewerben sich mit Kamada, Götze, Djibril Sow, Sebastian Rode und auch Kristijan Jakic fünf Spieler für drei Plätze, hat sich der Frankfurter Trainer einen Kniff einfallen lassen. Kamada, eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, wurde umgeschult zum „Allrounder“, spielt mal vor der Abwehr, mal im Zentrum, mal auch als zweite Spitze.

Gegen Bremen wird der Japaner wieder Defensivaufgaben übernehmen müssen. Rode wird für das Spiel gegen Neapel geschont, als einziger Profi aus dem Kader wird dem Kapitän diese bevorzugte Behandlung zuteil. Das malade Knie hält den Belastungen nur einmal pro Woche stand, Weitere „Rotationen“ hat Glasner ausgeschlossen, auch wenn er Jakic und Smolcic als Alternativen zu Makoto Hasebe ansieht.