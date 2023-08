SGE-Fundstück in Vintage-Laden auf Ibiza aufgetaucht - Wer ist M. Götze Flock?

Von: Jacob von Sass

Beim Bummeln durch die gleichnamige Hauptstadt der Baleareninsel Ibiza entdecken Fans von Eintracht Frankfurt ein skurriles Trikot.

Ibiza – Mittlerweile ist der deutsche Fußballstar Mario Götze kaum noch aus dem Kader von Eintracht Frankfurt wegzudenken. Insgesamt kommt er bislang auf 33 Bundesliga-Spiele für die SGE, in denen er drei Tore schoss. Auch in der aktuellen, frisch gestarteten Spielzeit wird er voraussichtlich wieder ein Leistungsträger im Team von Dino Toppmöller sein. Dass die Offensivkraft außerdem zwei Brüder hat, die ebenfalls als Profis kicken, wissen wohl nur eingefleischte Götze-Fans.

Verrückter Fund: Fans von Eintracht Frankfurt entdecken kurioses Götze-Trikot auf Ibiza

Noch weniger seiner Anhänger kennen aber sicherlich seinen Namensvetter „M. Götze Flock“, der ebenso bei der Eintracht zu spielen scheint und zufälligerweise auch noch die 27 als Trikotnummer trägt. Von diesem ist jetzt nämlich ein Trikot in einem Vintage-Laden auf der spanischen Baleareninsel Ibiza aufgetaucht, welches dann auch noch passend von Frankfurt-Fans entdeckt wurde. Sofort posteten diese ein Foto ihres skurrilen Funds in einer Facebook-Gruppe.

Kurioses Eintracht Frankfurt-Trikot sorgt auf Facebook für Lacher

Hier sorgte das Trikot, bei dessen Beflockung offensichtlich etwas falsch gelaufen ist, für viel Gelächter. So kommentierte User Peter Lyska: „Wusste nicht, dass er einen Doppelnamen hat.“ Auch Beimdiek Horst ist amüsiert über den augenscheinlichen Fehldruck und fragt die Community: „Wer ist dieser Mario Götze Flock? Wo spielt der?“ Beim nächsten Trikot-Kauf sollten Eintracht-Fans also ganz genau aufpassen, mit welchem Spielernamen sie ihr neues Jersey beflocken lassen. Nicht, dass das nächste Mal „R. Kolo Muani Flock“ auf dem eigenen Rücken steht.

Eintracht-Fans auf Facebook raten zum Kauf des verrückten Trikots

Einige Fans der SGE raten aber auch zu dem Kauf des skurrilen Funds. So schreibt Michael König: „Das wird mal wertvoll. Ist ein Fehldruck...“ Pierre-Andre Schunk empfiehlt: „Kaufen, definitiv kaufen!“ Ob das „M. Götze Flock“-Trikot wirklich seinen Weg zurück in die südhessische Heimat gefunden hat, lassen die Entdecker offen. Es besteht also die Möglichkeit, dass das kuriose Jersey noch immer im Vintage-Laden auf Ibiza hängt. (Jakob von Sass)

