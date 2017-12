Schon der fünfte Sieg: Warum die Eintracht auswärts so stark ist

Frankfurt - Die Eintracht ist die erfolgreichste Mannschaft der Bundesliga in fremden Stadien. Der Erfolg beim Hamburger SV war bereits der fünfte Auswärtssieg der Saison. Die Stärke fernab der Heimat ist längst kein Zufall mehr, hat viel mehr Methode. Und sie hat Gründe. Von Peppi Schmitt

Die Mentalität: "Wir haben einen absoluten Siegeswillen an den Tag gelegt", sagte Trainer Niko Kovac nach dem Abpfiff. Einmal mehr hatten die Frankfurter auf schwerem Boden eine kämpferisch überragende Leistung gezeigt. Da nimmt sich keiner mehr aus, die Stürmer sind bei der Eintracht schon die ersten Verteidiger. "Wenn ich sehe, was Ante Rebic vorne arbeitet, ist das aller Ehren wert" , sagte Sportvorstand Fredi Bobic. Rebic, bis vor ein paar Wochen vom Trainer immer wieder wegen mangelnder Defensivarbeit gescholten, dient tatsächlich als leuchtendes Beispiel. Er rennt, geht keinem Zweikampf aus dem Weg, inzwischen auch im Rückwärtsgang, und tut dem Gegner im Sinne des Wortes weh.

Da hat einer kapiert, was der Trainer von ihm will. "Das hat er gut gemacht", verteilte Kovac dennoch nur ein sparsames Lob. Doch Rebic war nur einer von vielen. "Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung", sagte Timothy Chandler, "wir sind eine eingeschworen Einheit." Dahinter wiederum steckt die Arbeit des Trainers, der versucht, so viele wie mögliche Spieler mit auf den Weg zu nehmen.

Das Selbstvertrauen: Rückstände und Rückschläge wie diesmal die Verletzungen von David Abraham und Mijat Gacinovic sind die Frankfurter inzwischen gewohnt und können damit umgehen. Sie wissen, dass sie auch nach schwächeren Phasen immer zurückkommen können. Das war vor kurzem beim 2:1 in Berlin nach einem 0:1-Rückstand so und das war diesmal in Hamburg so. "Die Moral, der Wille, der Charakter, all das passt bei unserer Mannschaft", sagt Kovac. Nach der schwachen Anfangsphase hätten nicht mehr viele auf die Eintracht gewettet. "Ich dachte auch, dass wir heute verlieren", gab Torwart Lukas Hradecky zu. Falsch gedacht. Die Kollegen der Frankfurter Multi-Kulti-Truppe kämpften sich ins Spiel zurück und schafften die Wende mit den urdeutschen Tugenden Kampf, Einsatz und Leidenschaft.

Die Kondition: "Meine Mannschaft ist körperlich auf einem hohen Niveau", sagt der Trainer. Das reicht häufig, um in wichtigen Momenten den einen Schritt voraus zu sein. "Wir geben alles, auch wenn die Kraft nachlässt", sagte Marius Wolf. Soll heißen: Selbst müde sind die Frankfurter in der Lage mit Willen zumindest das eigene Tor effektiv zu verteidigen. "Zum Schluss sind wir aber auf der Felge gelaufen", gab Kovac zu.

Die Taktik: Die Eintracht-Defensive steht. Selbst bei Ausfällen gibt es keine komplette Unordnung. Und wenn doch, wie zu Beginn in Hamburg, kann das schnell aus dem Team heraus korrigiert werden. Jeder weiß, was er zu tun hat. Gerade neue Spieler aus anderen Ligen und Ländern wie der Mexikaner Carlos Salcedo oder der Franzose Simon Falette haben längst die Philosophie des Trainers verinnerlicht.

Der Kader: Nach Möglichkeit, sagt Kovac, möchte er "so viele wie möglich zum Spielen bringen". Das hat in Hamburg zu einer für Frankfurter Verhältnisse ungewöhnlichen großen Rotation geführt. Die Hälfte der Mannschaft war gegenüber dem jüngstem Heimspiel gegen die Bayern verändert worden. Der Substanzverlust war nicht so groß, wie vorher zu erwarten.

Auch wenn der eine oder andere Nachrücker durchaus seine Probleme hatte. Taleb Tawatha spielte als linker Verteidiger nicht wirklich gut, Luka Jovic hätte durch seine mangelnde Cleverness vor dem Tor fast den Sieg aus der Hand gegeben. "Wir hätten ja zur Pause schon 4:2 oder 5:2 führen können, dann wäre der Deckel drauf gewesen", sagte Kovac. Auch Marco Russ hatte eine Zeit gebraucht, um den Rhythmus zu finden. Als Vertreter von Abraham (Bluterguss in der Wade) tat er sich in der Mitte der Dreierkette leichter als zuvor an dessen Seite.

Die Spieler: Bei aller Geschlossenheit wären die Erfolge ohne überragende Einzelkönner nicht möglich. Lukas Hradecky hat mit sensationellen Paraden mehrfach dem Hamburger Ausgleich verhindert. Für das Stöhnen der Kollegen über die anstrengenden "englischen Wochen" hat er nur ein müdes Lächeln übrig. "Für mich sind drei Spiele pro Woche weniger Belastung als das alltägliche langweilige Training", gab er lächelnd zu. Dass die Eintracht-Deckung in Hamburg Stand hielt auch ohne den normalerweise besten Abwehrspieler Abraham war erstaunlich.

Noch mal deutlich besser wurden die Frankfurter, als der Trainer Mitte der zweiten Halbzeit Kevin Prince Boateng zu Stabilisierung einwechselte. "Mit Kevin hatten wir wieder eine ganz andere Präsenz, das hatte uns vorher gefehlt", sagte Kovac. Vorne hat sich Rebic zu einem der besten Stürmer der Liga entwickelt. Und mit Marius Wolf ist einer der Jungen auf dem Weg zu einem Spieler zu werden, der den Unterschied ausmachen kann.

Das Glück: Mit den Erfolgen und dem Selbstvertrauen einher geht auch das Glück. Dazu gehören die Tore zum Sieg in letzter Minute wie gegen Stuttgart, in Hannover und gegen Bremen. Oder auch die Erfolge zuletzt in Berlin und Hamburg gegen im Grunde gleichwertige Gegner. "Die erste Halbzeit ist an uns gegangen, die zweite an den HSV", analysierte Kovac, "insgesamt war es ein glücklicher Sieg."