Bleibt er bei der Eintracht oder geht er? Lindström hat offenbar klare Vorstellungen

Von: Marcel Schwenk

Um Frankfurts Jesper Lindström ranken sich regelmäßig Wechselgerüchte. Bei einem Eintracht-Abgang müsste für ihn aber schon einiges passen.

Frankfurt/Kopenhagen – Bei Eintracht Frankfurt entwickelte sich Jesper Lindström zu einem der besten offensiven Mittelfeldspieler der Bundesliga und gewann vergangenes Jahr die Europa League. Seine Leistungen wecken Begehrlichkeiten bei größeren Klubs, unmittelbar vor dem DFB-Pokalfinale (0:2) machten Berichte über ein Angebot des späteren Siegers RB Leipzig die Runde. Auch der BVB, der FC Liverpool und der FC Arsenal wurden bereits mit dem Dänen in Verbindung gebracht.

Jesper Lindström Geboren: 29. Februar 2000 (Alter 23 Jahre), Taastrup, Dänemark Bisherige Vereine im Profibereich: Bröndby IF, Eintracht Frankfurt Bei Eintracht Frankfurt seit: Juli 2021 Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: Juni 2026

Lindström macht klar: „Champions League das wichtigste Kriterium“

Damit der Nationalspieler seine Zelte in Frankfurt abbricht und in Leipzig oder andernorts aufschlägt, muss allerdings schon einiges passen. Einerseits natürlich für die SGE, die zwischen 30 und 40 Millionen Euro für den 23-Jährigen fordern soll. Andererseits aber auch für den Spieler selbst, wie dieser im Rahmen einer Medienrunde bei der Nationalmannschaft erklärte.

„Die Champions League ist das wichtigste Kriterium. Aber wenn nichts passiert, bin ich froh, bei Eintracht zu bleiben. Frankfurt ist eine echt coole Stadt und meine Freundin lebt hier gerne. Das ist sehr wichtig“, wird der Offensivakteur von der Bild zitiert. Die SGE, die ihn im Sommer 2021 für kolportierte sieben Millionen Euro von Bröndby IF verpflichtete, ist Lindström offensichtlich ans Herz gewachsen.

Jesper Lindström hat sich zum einem möglichen Abgang von Eintracht Frankfurt geäußert. © Sebastian Gollnow/dpa

Eintracht Frankfurt: Leipzig-Angreifer Poulsen wirbt um Lindström

Neben der persönlichen Perspektive spielt naturgemäß auch die sportliche Situation bei einem möglichen neuen Verein eine große Rolle. „Wenn ein Angebot kommt, sehe ich mir den Spielstil an, den Trainer und die anderen Spieler der Mannschaft. Hat der Verein eine klare erste Wahl für meine Position, ist das nichts für mich“, erklärt Lindström, der zudem ergänzt: „Es wäre lächerlich, die fantastische Eintracht zu verlassen, um woanders auf der Bank zu sitzen.“

Nationalmannschaftskollege Yussuf Poulsen würde Lindström in jedem Falle gerne bei Leipzig sehen, wie der Angreifer gegenüber dem dänischen Ekstrabladet offenbarte. „Ich habe noch nie mit einem Dänen in Leipzig zusammengespielt. Daher wäre es fantastisch, wenn ‚Jobbe‘ zu uns kommt. Wir haben viele starke Spieler auf dieser Position, aber ‚Jobbe‘ ist ein unglaublich talentierter Spieler, den ich gerne bei uns sehen würde“, so Poulsen.

Falls Lindström geht: Marmoush stünde als Ersatz bereit

Darüber hinaus könnte sich bei RB in den kommenden Wochen und Monaten in der Offensive auch noch etwas tun. Christopher Nkunkus Abgang zum FC Chelsea soll bereits fix sein, Andre Silva will wohl ebenfalls gehen. Der Portugiese, bei dem über eine Rückkehr nach Frankfurt spekuliert wurde, soll dies bereits gegenüber Sportdirektor Max Eberl klargemacht haben.

Einen möglichen Nachfolger für Lindström hat die Eintracht bereits vor einigen Wochen präsentiert. Vom VfL Wolfsburg kommt Omar Marmoush, der ebenfalls flexibel im vorderen Drittel einsetzbar ist. Gegen einen Verbleib des dänischen Nationalspielers hätte man am Main vermutlich trotzdem reichlich wenig. (masc)