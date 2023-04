Eintracht-Star gibt Bundesliga-Top-Team Korb - und will nach Spanien

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt verliert Daichi Kamada im Sommer ablösefrei. Den Offensivspieler zieht es aber offenbar doch nicht zum BVB, sondern nach Spanien.

Frankfurt - Daichi Kamada wird Eintracht Frankfurt voraussichtlich im Somme verlassen. Der Japaner nahm das Angebot des Vereins auf eine Vertragsverlängerung nicht an und nun soll der Klub das Angebot nach Bild-Informationen zurückgezogen haben. „Bei Kamada ist es so, dass er uns wahrscheinlich verlassen wird“, sagte Sportvorstand Markus Krösche vor ein paar Tagen im ZDF.

Name Daichi Kamada Alter 26 Jahre Verein Eintracht Frankfurt Position Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt: Kamada geht wohl im Sommer

Damit verliert die SGE einen ihre Leistungsträger nach der laufenden Saison ablösefrei und muss sich auf die Suche nach einem Nachfolger machen, der den Offensivspieler mindestens gleichwertig ersetzt. Keine einfache Aufgabe für Sportchef Krösche.

Zuletzt wurde vermehrt den möglichen neuen Verein von Kamada spekuliert. Borussia Dortmund soll großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Der TV-Sender Sport1 berichtete, dass der BVB bereit wäre, dem 26-Jährigen ein Jahresgehalt in Höhe von sechs Millionen Euro zu zahlen - das wäre doppelt so hoch als das, was er bei der SGE verdienen könnte.

Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Michael Taeger

Offenbar will Daichi Kamada nach Informationen vom Pay-TV-Sender Sky aber nicht innerhalb der Bundesliga wechseln. „Dortmund und Kamada ist kalt. Da gibt es seit zwei, drei Wochen keinen Kontakt. Ihn zieht es eher ins Ausland“, erklärte Sky-Reporter Florian Plettenberg. Damit würde der BVB leer ausgehen im Werben um den ablösefreien Offensivspieler von Eintracht Frankfurt. Die Gerüchte um Manchester United erhärteten sich ebenfalls nicht.

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Eintracht Frankfurt: Kamada zieht es ins Ausland

Laut Plettenberg zieht es Kamada nach Spanien. Die Interessenten heißen FC Barcelona und Atlético Madrid. „Wobei die Spur zu Atlético noch eine Nuance heißer ist“, so der Sky-Reporter. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des 26-Jährigen könnte noch in dieser Woche fallen.

In der Hinrunde der aktuellen Saison 2022/23 gehörte Daichi Kamada zu den auffälligsten Bundesligaspielern, doch von dieser überragenden Form ist seit der WM-Pause nicht mehr viel zu sehen. Zwischen August und Dezember vergangenen Jahres erzielte er stolze 16 Scorerpunkte, seit dem Wiederbeginn nach der langen Winterpause kamen jedoch nur zwei weitere hinzu. (smr)