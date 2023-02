Trotz Sieglos-Serie in Leipzig ist die Bilanz der Eintracht positiv

Von: Peppi Schmitt

Kehrt zurück in die Startelf: Ansgar Knauff (rechts gegen den Bremer Anthony Jung) dürfte Aurelio Buta ersetzen. © dpa

Eintracht Frankfurt spielt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) in Leipzig. Der tabellenfünfte erwartet den Sechsten. Die Statistiken vor diesem Spiel sind verwirrend, der Ausgang erscheint vollkommen offen.

Frankfurt – Es ist so eine Sache mit den Statistiken der Bundesliga. Manchmal geben sie wichtige Hinweise auf Tendenzen. Manchmal verschleiern sie die Wirklichkeit. Und manchmal können sie zur Verwirrung beitragen. So ist das beim Spiel am Samstag (15.30 Uhr) zwischen Leipzig und der Frankfurter Eintracht. In Leipzig hat die Eintracht noch nie gewonnen. Gegen Leipzig hat die Eintracht aber seit sieben Spielen nicht mehr verloren. Insgesamt lautet die Bilanz: vier Siege, sieben Remis, drei Niederlagen. Gegen RB-Trainer Marco Rose hat der Frankfurter Coach Oliver Glasner noch nie gewonnen. Aber gegen Leipzig selbst hat Glasner auch noch nie verloren, weder mit Wolfsburg noch mit der Eintracht. Also, was nun?

Die Tabelle legt nahe, dass es sich bei den Champions-League-Teilnehmern um ein Duell auf Augenhöhe handelt. Leipzig liegt auf Platz fünf mit einem Punkt mehr als der Sechste aus Frankfurt. Das Hinspiel hat die Eintracht mit 4:0 gewonnen, damals war Roses Vorgänger Domenico Tedesco bei den „Bullen“ am Ruder. Unter der Woche haben die Klubs unterschiedliche Erfahrungen in der Königsklasse gesammelt. Die Eintracht blieb chancenlos beim 0:2 gegen Neapel. Leipzig war eine Hälfte gegen Manchester City genauso chancenlos, raffte sich auf und erreichte ein 1:1. „Anderer Wettbewerb, andere Voraussetzungen“, sagt Glasner, „wir fahren nach Leipzig, um dort zu gewinnen.“ Ein löblicher Ansatz, freilich haben die Frankfurter letztmals am 5. November auswärts gewonnen. Allerdings haben sie den Spitzenteams Freiburg (1:1) und Bayern (1:1) auswärts getrotzt. Nachvollziehbar, wenn Glasner sagt, „dass wir uns den Auswärtssieg zutrauen“.

Die Stärke des Gegners blendet er dabei nicht aus. Im Gegenteil: Vor der Saison sei Leipzig für ihn ein Meisterschaftskandidat gewesen, das habe sich nicht geändert. Unter Marco Rose hätten die Sachsen eine große Stabilität zurückgewonnen. „Sie haben die wichtigen Spieler gehalten und sich mit Xaver Schlager, David Raum und Timo Werner noch mit drei Topspielern verstärkt“, sagt Glasner. Die Stärke drücke sich „in großem Selbstvertrauen“ aus, in einer „aktiven Vorwärtsverteidigung“ und dem Plan, „auf Ballverluste des Gegners zu lauern“. Genau solche Ballverluste gelte es unbedingt zu verhindern.

„Wir müssen sorgfältiger mit dem Ball umgehen“, mahnt der Frankfurter Trainer. „Niederlagen bieten immer auch die Chance, nachzujustieren.“ Das wird Glasner auch personell. Makoto Hasebe wird für Kristijan Jakic in der Abwehrzentrale spielen. Ansgar Knauff kehrt für Aurelio Buta ins Team zurück. Sebastian Rode wird im defensiven Mittelfeld spielen. Gesucht wird der Partner von Mario Götze hinter Stürmer Randal Kolo Muani. Jesper Lindström war zuletzt nicht über gute Ansätze hinausgekommen, Daichi Kamada könnte nach vorne rücken.

Zurück zur Statistik. Am 7. Januar testeten Frankfurt und Leipzig im Trainingslager in Abu Dhabi. Die Eintracht gewann 4:2. Was es bedeutet? Vermutlich nichts.

Voraussichtliche Aufstellungen Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Nkunku, Werner - Silva

Eintracht: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Max - Kamada, Götze - Muani