Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: So sehen Sie das Bundesliga-Topspiel heute live im TV und im Livestream

Werder Bremen empfängt heute Eintracht Frankfurt. Wo das Kracher-Spiel live im TV und im Livestream übertragen wird, verraten wir in unserem TV-Guide.

Frankfurt - Die Eintracht ist heute zu Gast in Bremen. Der Start in die Rückrunde gelang den Frankfurtern: Mit einem 3:1 schickten sie den SC Freiburg zurück nach Hause. Momentan steht die SGE mit 30 Punkten auf Platz fünf der Bundesliga-Tabelle. Erinnert man sich aber an den Beginn der Saison zurück, ziehen schnell dunkle Wolken auf. Erst am sechsten Spieltag schien die SGE in Fahrt zu kommen und ordentlich Punkte auf ihr Konto bringen.

Eintracht Frankfurt: Bremen Trainer hat Respekt vor Büffelherde

Für Trainer Adi Hütter (48) hat die Mannschaft, die sich nach den ersten fünf Spielen der Hinrunde auf Abstiegsplätzen wiederfand, nicht mehr viel mit den heutigen Adlern zutun. Das merkt auch die Konkurrenz. Trainer von Werder Florian Kohlfeldt sagt vor der Partie heute in Bremen: "Jetzt geht es gegen die drei Verrückten aus Frankfurt.“ Gemeint sind damit Haller, Rebic und Jovic, die gegen Freiburg jeweils ein Tor und somit drei Punkte erbracht haben. Das Angriffs-Trio (Eintracht Frankfurt an diesem Acht-Millionen-Juwel dran?) hat zusammen 24 der 28 letzten Eintracht-Tore auf dem Konto.

Allerdings gewannen die Bremer in der Hinrunde (2:1) und brachten den Adlern (Eintracht-Fan teilt absolut verrücktes Baby-Video zum FC Bayern München) die erste Heimniederlage. Für Eintracht Trainer Hütter ist klar: Werder Bremen ist heute nicht zu unterschätzen, die Leistung vom vergangenen Samstag muss getoppt werden. Trotz dem 3:1 war der Österreicher nicht wirklich zufrieden: "Mit dem Ergebnis bin ich natürlich zufrieden, mit der Leistung nicht", so Hütter. Werder Bremen konnte zuletzt in Hannover überzeugen und steht in der Bundesliga-Tabelle derzeit auf Platz neun. Nach einer Krise zum Ende der Hinrunde, startete Bremen mit neuer Energie und Kampfgeist in die Rückrunde. Das Spiel wird also spannend, denn beide Teams sind mehr als motiviert, die Partie für sich zu entscheiden.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Das Bundesliga-Topspiel heute im extratipp.com*-Liveticker

Die Kollegen vonextratipp.com* tickern die Partie am Samstag natürlich live mit

Matthias Hoffmann / Natascha Berger

