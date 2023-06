Überraschende Gespräche um Vertrag von Eintracht-Sportchef Krösche

Der Vertrag von Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche könnte vorzeitig verlängert werden. Zuletzt zeigten mehrere Top-Klubs Interesse an einer Verpflichtung.

Frankfurt – Nach dem verlorenen Finale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig ist die Saison für Eintracht Frankfurt vorbei. Die Spieler verabschiedeten sich in den Urlaub und erholen sich von den Strapazen der vergangenen Spielzeit. Für Sportvorstand Markus Krösche geht es jetzt aber erst in die heiße Phase der Kaderplanung für die Saison 2023/24.

Markus Krösche Geboren: 17. September 1980 Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Sportvorstand

Eintracht Frankfurt hält Leistungsträger langfristig

Mit Willian Pacho (Royal Antwerpen), Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) und Hugo Larsson (Malmö FF) sind die ersten externen Neuzugänge fix, hinzu kommen die beiden Leihspieler Philipp Max und Junior Dina Ebimbe, bei denen die SGE die im Leihvertrag verankerten Kaufoptionen zog. Das Duo bleibt Eintracht Frankfurt damit langfristig erhalten.

Doch nicht nur bei den Spielern kam es zu einer Vertragsverlängerung, auch Sportvorstand Markus Krösche könnte bald ein neues Arbeitspapier unterschreiben. Nach Informationen der Sport Bild beschäftigt man sich bei der SGE mit einer Ausdehnung des bis 2025 laufenden Vertrags. Der Aufsichtsrat soll in Gesprächen über die Verlängerung sein.

Krösche kam 2021 von RB Leipzig an den Main und hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten großen Erfolg mit Eintracht Frankfurt. In der Saison 2021/22 gelang der Sieg in der Europa League gegen die Glasgow Rangers und die damit verbundene erstmalige Qualifikation für die Champions League. 2022/23 schaffte die SGE den Einzug in das Finale des DFB-Pokals, das allerdings verloren wurde.

Eintracht Frankfurt: Vertragsverlängerung bei Krösche?

In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Gerüchte um Markus Krösche. Mehrere Top-Klubs, darunter der FC Bayern München, sollen Interesse an einer Verpflichtung des 42-Jährigen haben. „Es gibt immer mal wieder eine lose Anfrage. Das ist aber irrelevant. Du kannst gewisse Dinge nicht verhindern, dazu gehören Spekulationen. Aber ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die Eintracht mein Fokus ist und dass es mir unheimlich viel Spaß macht, hier zu arbeiten“, sagte Krösche in einem Interview mit der FAZ und bekannte sich zur SGE.

„Wir hatten zwei spannende Jahre hier, und ich freue mich auf alles, was kommt“, so der Sportchef von Eintracht Frankfurt weiter. Damit müssen sich der FC Bayern München und andere interessierte Klubs sich anderweitig umschauen, denn Krösche hat offenbar keine Lust, die SGE vorzeitig zu verlassen. (smr)