Eintracht-Trainer Glasner ist zufrieden nach dem Trainingslager

Von: Peppi Schmitt

Teilen

Engagiert an der Seitenlinie: Eintracht-Trainer Oliver Glasner im Trainingslager in Dubai. © hübner

Aus der strahlenden Sonne von Dubai mit Temperaturen über 20 Grad zurück ins verregnete und nasskalte Deutschland. Krasser konnte der Wetterwechsel kaum sein bei der Rückkehr der Frankfurter Eintracht aus einem zehntägigen Trainingslager am arabischen Golf. Seit Samstagabend sind die Frankfurter wieder daheim, nach zwei freien Tagen beginnt am Dienstag die direkte Vorbereitung auf den Jahresstart mit dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr).

„Die Jungs haben gut mitgezogen und sind erstmal durch. Wir haben wahnsinnig intensiv trainiert und viel reingepackt in einer relativ kurzen Zeit“, sagte Trainer Oliver Glasner zum Abschluss des Wüstentrainingslagers, „ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist.“ Aus Sicht des Trainerteams sind die Tage von Dubai „optimal“ verlaufen, denn alle Übungsschwerpunkte konnten wie geplant durchgezogen werden. Man habe die Spieler „physisch und mental an ihre Grenzen gebracht“, sagte Glasner, „seit dem Trainingsauftakt haben wir nach physischen Daten in elf Tagen knapp sieben Fußballspiele absolviert und alles in den Fußball gepackt.“ Auch wenn das im Grunde gar nicht möglich ist: Die Eintracht hat „vortrainiert“, weil der eng getaktete Spielplan mit Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League in den nächsten Monaten ein geregeltes Training nicht mehr zulassen wird. Auf diesen vor allem auch mentalen Stress hatte Glasner die Spieler hingewiesen. „Alle haben toll mitgezogen“, zog er ein Fazit, „großer Respekt, wie alle dabei waren.“

Auch der in jeder Beziehung mühsame Doppeltest gegen Lech Posen am Freitag hat dem Frankfurter Trainer in den Kram gepasst. Nach Wochen der Lobeshymnen übers vergangene Jahr und großer Zufriedenheit über die Trainingsarbeit inklusive eines 4:2 gegen Leipzig, hatte der noch amtierende polnische Meister die eine oder andere Schwäche aufgedeckt. Zuletzt sei sehr viel „reibungslos“ verlaufen, sagte Glasner, „jetzt mussten wir uns gegen Widerstände durchsetzen.“ Dennoch gewann die Eintracht mit der vermeintlichen Stammelf mit 1:0 (Tor: Daichi Kamada) und erreichte mit der zweiten Garnitur, in der freilich mit Sebastian Rode, Christopher Lenz, Makoto Hasebe und Kristijan Jakic potentielle Startelfanwärter gestanden hatten, nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (Tore: Lucas Alario und Aurelio Buta). „Die beiden Tests waren okay, ich denke aber, dass wir vieles besser machen können als das, was wir gezeigt haben“, sagte Glasner. Zwei Spiele also, die die Sinne geschärft haben. Es gibt nichts, was Trainer lieber haben.

Wie Posen werden sich auch die abstiegsbedrohten Schalker mit Zähnen und Klauen wehren. Die Tage bis zum Schalke-Spiel müssten nun dazu genutzt werden, „Kopf und Beine wieder frisch zu bekommen und im taktischen Bereich nachzujustieren.“

Ein Dämpfer, wenn auch nur ein kleiner, war auch die Verletzung, die sich Tuta schon nach wenigen Minuten zugezogen hatte. Der brasilianische Verteidiger war umgeknickt und hatte eine „leichte Sprunggelenksverletzung“ erlitten. Lange wird Tuta nicht ausfallen, für das Schalke-Spiel aber wird es knapp. Glasner blieb gelassen. „Jede Verletzung schmerzt, weil ich natürlich gerne immer alle dabei habe, aber das ist leider Teil des Spiels“, sagte er, „wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit Unwägbarkeiten zurechtkommen und werden die bestmögliche Lösung finden.“