EM 2021: Spielplan, Achtelfinal-Termine, Ergebnisse – Alle Infos im Überblick

Gruppen, Spielplan, Spielorte

Die EM 2021 ist in vollem Gange, nun steht das Achtelfinale an. Spielplan, Termine, Ergebnisse und Gruppen der Europameisterschaft hier im Überblick.

Die EM 2021 findet anlässlich des 60-jährigen Jubiläums in gleich elf Ländern statt.

Die EM 2021 findet anlässlich des 60-jährigen Jubiläums in gleich elf Ländern statt. Am 11. Juli 2021 steigt das Finale.

Der Spielplan sowie alle Termine rund um die Fußball-Europameisterschaft im Überblick.

Frankfurt – Wer wird der Nachfolger von Titelverteidiger Portugal? Eine Frage, die im Normalfall schon im Sommer 2020 eine Antwort erhalten hätte. Doch das Coronavirus hatte andere Pläne. Stattdessen startet die EM 2021 nun am 11. Juni mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft findet das Turnier in elf Ländern statt – Deutschland ist eines davon. Die Städte Bilbao und Dublin haben wegen der fehlenden Zuschauergarantie ihre EM-Spiele verloren.

Wie schon bei der EM 2016 spielen im Jahr 2021 24 Teams den nächsten Europameister aus. Offen war lange noch, ob – trotz Corona – die EM mit oder ohne Fans in den Stadien stattfindet. Mittlerweile ist klar: Die EM findet tatsächlich mit Fans statt. Die Tickets zur EM 2021 sind vergriffen.

Termin-Ablauf der EM 2021

Die EM 2021 beginnt am 11. Juni und endet am 11. Juli.

Die Türkei und Italien eröffnen die EM 2021 am 11. Juni im Olympiastadion in Rom.

Das Finale der EM 2021 steigt am 11. Juli im Wembley-Stadion in London.

EM 2021: In welchen Städten wird die Europameisterschaft ausgetragen?

Dass die EM 2021 ein paneuropäisches Turnier ist, geht auf den ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini zurück. Seine Idee im Juni 2012: Zum 60-jährigen Jubiläum des Turniers im Jahr 2020 „Euro für Europa“ zu feiern. Außerdem sei es gerechter, Kosten und Organisation einer Europameisterschaft auf mehrere Länder zu verteilen, betonte Platini damals: Und so kam es.

Hinter vorgehaltener Hand werden allerdings andere Gründe gemunkelt. 2012 boten sich als mögliche Gastgeber für die EM 2020 lediglich Irland/Schottland/Wales sowie Aserbaidschan/Georgien an, was die UEFA nicht als seriöse Alternativen ansahen. So gilt die als politische Einigungsinitiative verkaufte Multi-Gastgeber-EM 2021 vor allem als Notlösung. Dass das Turnier dann aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben werden musste, passt ins Bild.

Ohnehin stand lange Zeit noch die Frage im Raum, inwiefern eine paneuropäische EM in Zeiten von Corona praktisch umsetzbar ist. Der Spielplan zur EM 2021 sieht folgende Austragungsorte und Stadien vor:

Hier finden das Finale, die Halbfinals, ein Achtelfinale sowie drei Gruppenspiele der EM 2021 statt:

Land Stadt Stadion Plätze England London Wembley 90.000

Hier finden Viertelfinals und drei Gruppenspiele der EM 2021 statt:

Land Stadt Stadion Plätze Aserbaidschan Baku Baku Olympiastadion (Neubau) 68.000 Deutschland München Allianz Arena 67.812 Italien Rom Olympiastadion 72.698 Russland St. Petersburg Gazprom Arena 69.501

Hier finden sieben Achtelfinals und drei Gruppenspiele der EM 2021 statt:

Land Stadt Stadion Plätze Belgien (entfällt) Brüssel Neues Nationalstadion (Neubau) 60.000 Dänemark Kopenhagen Telia Parken 38.076 Irland (entfällt) Dublin Aviva Stadion 51.700 Niederlande Amsterdam Amsterdam Arena 52.960 Rumänien Bukarest Neues Nationalstadion (Neubau) 65.000 Schottland Glasgow Hampden Park 52.500 Spanien (entfällt) Bilbao Estadio de San Mamés 50.000 Spanien Sevilla Estadio Olimpico de La Cartuja 57.619 Ungarn Budapest Neues Nationalstadion (Neubau) 65.000

Eigentlich hatte auch Brüssel den Zuschlag als Austragungsort für die EM 2021 erhalten – diesen aber Ende 2017 wieder verloren. Der Grund: Der Bau des neuen, knapp 300 Millionen Euro teuren Stadions in Brüssel verzögerte sich immer wieder. Dublin und Bilbao hingegen verloren ihre EM-Spiele aufgrund der fehlenden Zuschauergarantie. Wie die UEFA mitteilte, wird Bilbao durch Sevilla als Austragungsort ersetzt. Die Spiele von Dublin finden nun in London und St. Petersburg statt.

Die Gruppen der EM 2021 im Überblick

Bei der EM 2021 erwartet die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Joachim Löw in der Gruppe F mit Europameister Portugal, Weltmeister Frankreich und Ungarn eine echte Hammer-Gruppe. Insgesamt nehmen 24 Teams an der Europameisterschaft teil, das Ziel ist Wembley. Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Gruppe B: Belgien, Russland, Dänemark, Finnland

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Nordmazedonien

Gruppe D: England, Kroatien, Tschechien, Schottland

Gruppe E: Spanien, Polen, Schweden, Slowakei

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn

EM 2021: Der Terminplan der deutschen Nationalmannschaft

Die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sollen in München stattfinden. Die Termine:

15.06.2021, 21:00 Uhr: Frankreich - Deutschland

19.06.2021, 18:00 Uhr: Portugal - Deutschland

23.06.2021, 21:00 Uhr: Deutschland - Ungarn

Der Spielplan der EM 2021

Im Folgenden finden Sie den Spielplan zur EM 2021 nach Gruppen sortiert.

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe A in Rom (Italien) und Baku (Aserbaidschan):

Italien

Schweiz

Wales

Türkei

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 11. Juni 2021 21 Uhr Rom Italien - Türkei 3:0 12. Juni 2021 15 Uhr Baku Wales - Schweiz 1:1 16. Juni 2021 18 Uhr Baku Türkei - Wales 0:2 16. Juni 2021 21 Uhr Rom Italien - Schweiz 3:0 20. Juni 2021 18 Uhr Baku Schweiz - Türkei 3:1 20. Juni 2021 18 Uhr Rom Wales - Italien 0:1

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Italien 3 7:0 9 2. Wales 3 3:2 4 3. Schweiz 3 4:5 4 4. Türkei 3 1:8 0

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe B in Kopenhagen (Dänemark) und und St. Petersburg (Russland):

Belgien

Dänemark

Russland

Finnland

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 12. Juni 2021 18 Uhr Kopenhagen Dänemark - Finnland 0:1 12. Juni 2021 21 Uhr St. Petersburg Belgien - Russland 3:0 16. Juni 2021 15 Uhr St. Petersburg Finnland - Russland 0:1 17. Juni 2021 18 Uhr Kopenhagen Dänemark - Belgien 1:2 21. Juni 2021 21 Uhr Kopenhagen Russland - Dänemark 1:4 21. Juni 2021 21 Uhr St. Petersburg Belgien - Finnland 2:0

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Belgien 3 7:1 9 2. Dänemark 3 5:4 3 3. Finnland 3 1:3 3 4. Russland 3 2:7 3

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe C in Amsterdam (Niederlande) und Bukarest (Rumänien):

Niederlande

Österreich

Ukraine

Nordmazedonien

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 13. Juni 2021 18 Uhr Bukarest Österreich - Nordmazedonien 3:1 13. Juni 2021 21 Uhr Amsterdam Niederlande - Ukraine 3:2 17. Juni 2021 15 Uhr Bukarest Ukraine - Nordmazedonien 2:1 17. Juni 2021 21 Uhr Amsterdam Niederlande - Österreich 2:0 21. Juni 2021 18 Uhr Amsterdam Nordmazedonien - Niederlande 0:3 21. Juni 2021 18 Uhr Bukarest Österreich - Ukraine 1:0

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Niederlande 3 8:2 9 2. Österreich 3 4:3 6 3. Ukraine 3 4:5 3 4. Nordmazedonien 3 2:8 0

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe D in London (England) und Glasgow (Schottland):

England

Kroatien

Tschechien

Schottland

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 13. Juni 2021 15 Uhr London England - Kroatien 1:0 14. Juni 2021 15 Uhr Glasgow Schottland - Tschechien 0:2 18. Juni 2021 18 Uhr Glasgow Kroatien - Tschechien 1:1 18. Juni 2021 21 Uhr London England - Schottland 0:0 22. Juni 2021 21 Uhr Glasgow Kroatien - Schottland 3:1 22. Juni 2021 21 Uhr London Tschechien - England 0:1

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. England 3 2:0 7 2. Kroatien 3 4:3 4 3. Tschechien 3 3:2 4 4. Schottland 3 1:5 1

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe E in Sevilla (Spanien) und St. Petersburg (Russland):

Spanien

Schweden

Polen

Slowakei

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 14. Juni 2021 18 Uhr St. Petersburg Polen - Slowakei 1:2 14. Juni 2021 21 Uhr Sevilla Spanien - Schweden 0:0 18. Juni 2021 15 Uhr St. Petersburg Schweden - Slowakei 1:0 19. Juni 2021 21 Uhr Sevilla Spanien - Polen 1:1 23. Juni 2021 18 Uhr Sevilla Slowakei - Spanien 0:5 23. Juni 2021 18 Uhr St. Petersburg Schweden - Polen 3:2

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Schweden 3 4:2 7 2. Spanien 3 6:1 5 3. Slowakei 3 2:7 3 4. Polen 3 4:6 1

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - Gruppe F in München (Deutschland) und Budapest (Ungarn):

Deutschland

Frankreich

Portugal

Ungarn

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 15. Juni 2021 18 Uhr Budapest Ungarn - Portugal 0:3 15. Juni 2021 21 Uhr München Frankreich - Deutschland 1:0 19. Juni 2021 15 Uhr Budapest Ungarn - Frankreich 1:1 19. Juni 2021 18 Uhr München Portugal - Deutschland 2:4 23. Juni 2021 21 Uhr Budapest Portugal - Frankreich 2:2 23. Juni 2021 21 Uhr München Deutschland - Ungarn 2:2

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Frankreich 3 4:3 5 2. Deutschland 3 6:5 4 3. Portugal 3 7:6 4 4. Ungarn 3 3:6 2

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Achtelfinale

Für das Achtelfinale der EM 2021 qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten.

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 26. Juni 2021 18 Uhr Amsterdam Wales - Dänemark 0:4 26. Juni 2021 21 Uhr London Italien - Österreich 2:1 n.V. 27. Juni 2021 21 Uhr Sevilla Belgien - Portugal 27. Juni 2021 18 Uhr Budapest Niederlande - Tschechien 28. Juni 2021 21 Uhr Bukarest Frankreich - Schweiz 28. Juni 2021 18 Uhr Kopenhagen Kroatien - Spanien 29. Juni 2021 21 Uhr Glasgow Schweden - Ukraine 29. Juni 2021 18 Uhr London England - Deutschland

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Viertelfinale

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 2. Juli 2021 18 Uhr St. Petersburg Sieger Bukarest - Sieger Kopenhagen 2. Juli 2021 21 Uhr München Sieger Sevilla- Italien 3. Juli 2021 18 Uhr Baku Sieger Budapest - Dänemark 3. Juli 2021 21 Uhr Rom Sieger Glasgow - Sieger London

EM 2021 Spielplan und Ergebnisse - K.o.-Phase: Halbfinale

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 6. Juli 2021 21 Uhr London Sieger Sankt Petersburg - Sieger München 7. Juli 2021 21 Uhr London Sieger Baku - Sieger Rom

EM 2021 Spielplan und Ergebnis - K.o.-Phase: Finale

Datum Uhrzeit Spielort Begegnung Ergebnis 11. Juli 2021 21 Uhr London Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

