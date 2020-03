Fans bei Pokal-Sensation mit Häme gegen Münchner - „Ein Mäzen heult los, die Bayern...“

Häme von der DFB-Pokal-Sensation: Fans des 1. FC Saarbrücken kritisieren den FC Bayern München für die Unterstützung für Dietmar Hopp - einen pikanten Hinweis inklusive.

1. FC Saarbrücken gelingt im DFB-Pokal die große Sensation gegen Fortuna Düsseldorf .

gelingt im die große Sensation gegen . Fans der Saarländer mit Häme und Kritik gegen den FC Bayern München .

. Auch die FCB-Ultras melden sich - und kritisieren Karl-Heinz Rummenigge.

München - Es ist das beherrschende Thema zwischen Bundesliga und DFB-Pokal: Der Krach zwischen Ultras auf der einen und den Deutschen Fußball-Bund sowie der Deutschen Fußball Liga (DFL) auf der anderen Seite.

Alle mit Rang und Namen haben sich geäußert: Der Trainer des FC Bayern*, Hansi Flick, Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der Präsident des Rekordmeisters, Herbert Hainer und DFB-Präsident Fritz Keller.

Ultra-Eklat beim FC Bayern: Auch Philipp Lahm äußert sich

Jetzt hat sogar Philipp Lahm Stellung bezogen, Ex-Bayern-Star, Weltmeister von 2014 - und aktuell als Botschafter seiner Heimatstadt München für die Fußball-EM 2020 tätig.

„Ich persönlich finde, dass man die Leute heute mit der Technik identifizieren kann. Dann schließt man Kollektivstrafen aus“, sagte der 36-jährige Ex-Nationalspieler: „Zivilcourage und die Gemeinschaft kann das im Stadion lösen.“

FC Bayern München: Fans des 1. FC Saarbrücken kritisieren den FCB

Am Dienstagabend gab es jedoch die nächsten Transparente in einem Stadion dieser Republik: Kritik am und Häme für den FC Bayern München inklusive.

Konkret: Bei der DFB-Pokal-Sensation des Regionalligisten 1. FC Saarbrücken (7:6 i.E. gegen Fortuna Düsseldorf), hielten Anhänger der Saarländer kritische Spruchbänder gegen den Rekordmeister in der Kurve hoch.

„Zig Tote in Katar, der FCB ist trotzdem da! Ein Mäzen heult los, die Bayern mutieren zum Trauerkloß!“, stand auf den Transparenten. Gemeint war die enge Zusammenarbeit der Münchner mit dem Emirat aus Doha, das wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen schwer in der Kritik stand - und auch in der Fanszene der Münchner kritisch gesehen wird.

Zwist mit Karl-Heinz Rummenigge: FC-Bayern-Ultras melden sich zu Wort

Auch die Ultras der Bayern hatten sich am Dienstag zu Wort gemeldet - und auf angekündigte harte Konsequenzen reagiert.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte diese nach dem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim angekündigt, wo der Mäzen der Badener durch die Ultras heftig beleidigt worden war.

„Von der 'hässlichen Fratze des Fußballs' und einem 'schwarzen Tag' zu sprechen, ringt uns ob der vielen anderen Anlässe, die es für solche Aussagen gegeben hätte, nur noch ein müdes Lächeln ab“, hieß es von Seiten der Schickeria zu AussagenRummenigges.

Ultras des FC Bayern München: Unterstützung durch Saarbrücken-Fans

Dieser hatten angekündigt, dass er, wenn nötig „auch mit Leibwächtern durch die Gegend laufen“ würde. Worte, die offenbar bei den Ultra-Gruppierungen nicht gut ankamen.

Die Schickeria erklärte weiter: „Nun war das dramatische Narrativ der potentiellen Mörder aus der Kurve, die alle braven Akteure bedrohen und körperlich angehen, vollendet. Fragt sich, ob nicht diese Aussage die eigentlich menschenverachtende ist.“

Jetzt haben die Ultras der Bayern Unterstützung aus dem äußersten Südwesten der Republik erhalten.

