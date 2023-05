Milan gegen Inter im Live-Ticker: Mailänder Stadtderby im Champions-League-Halbfinale

Von: Niklas Kirk

Im Halbfinale der Königsklasse begehen Milan und Inter das 189. Derby della Madonnina. Alles Wichtige zur Partie lesen Sie hier im Live-Ticker.

Mailand – Etwas ganz besonderes erwartet Fußball-Fans im zweiten Halbfinale der diesjährigen Champions-League-Saison: Zum dritten Mal nach 2003 und 2005 duellieren sich die Mailänder Clubs AC und Inter am Mittwoch (10. Mai, 20.45, DAZN) in der Königsklasse. Das Duell steht dabei sinnbildlich für die Rückkehr der beiden Vereine an die Spitze des europäischen Fußballs.

Derby della Madonnina Pflichtspiel-Siege Inter 70 Unentschieden in Pflichtspielen 60 Pflichtspiel-Siege Milan 58

Mailand-Derby heute im Live-Ticker: AC und Inter zurück an Italiens Fußballspitze

Sowohl von der nationalen, als auch von der internationalen Spitze mussten sich beide zeitweise verabschieden, geschuldet der Übermacht des norditalienischen Nachbarn Juventus. Nicht nur hat diese mittlerweile gelitten, auch können sowohl Inter als AC auf chinesische Investoren im Hintergrund setzen, die ihnen auf wirtschaftliche Ebene zu neuer Wettbewerbsfähigkeit verholfen haben.

Der letzte große Triumph von Inter auf europäischer Bühne wird dabei vor allem den Fans des FC Bayern schmerzhaft in Erinnerung sein. 2010 schlug Inter damals den deutschen Rekordmeister durch einen Doppelpack von Diego Milito. Darüber hinaus kehrte Inter 2021 als Meister wieder zurück auf den italienischen Fußballthron. In der Folgesaison gelang zudem der Gewinn der Coppa Italia.

Das letzte Duell zwischen der AC Mailand und Internazionale liegt drei Monate zurück. Damals setzte sich Inter durch. © imago/Matteo Bazzi

Mailand-Derby im Halbfinale heute live: Christian Vieri sieht Inter als Favoriten

Vergangene Saison beendete auch Milan eine elfjährige Durststrecke in Sachen Scudetto und wurde erstmals seit 2011 wieder Meister. Ein Weiterkommen in der aktuellen Runde würde Milan zudem bereits die zwölfte Finalteilnahme im bedeutendsten europäischen Klubwettbewerb bescheren, den die Rot-Schwarzen mit einem achten Pokalsieg feiern könnten.

Vor dem Spiel äußerte sich einer, der beide Teams nur zu gut kennt und für beide Clubs die Schuhe schnürte. Für Christian Vieri ist dabei klar, dass Inter als Favorit in die Duelle geht, wie er in der Gazetta dello Sport angab – zumal Milan möglicherweise Rafael Leao antreten muss. Der Stürmer droht wegen einer Adduktorenverletzung auszufallen, eine Entscheidung erfolgt erst am Spieltag. Vor allem in der Serie A hat sich dieser mit 12 Toren und 8 Vorlagen in 32 Spielen zu einer absoluten Konstante in der Offensive entwickelt. Ohne den 23-jährigen Portugiesen sei Milan laut Vieri – überspitzt formuliert – „nur die Hälfte wert“. Die Hauptlast im Sturm ginge somit auf den 37-jährigen Olivier Giroud über.

Mailand-Derby im Champions-League-Halbfinale – Einsatz von Gosens weiter fraglich

Auf der Gegenseite sieht der 49-Jährige ein Inter „in Topform“, bestückt mit einer hervorragenden Offensive um Romelu Lukaku, den Ex-Wolfsburger Edin Dzeko und den argentinischen Weltmeister Lautaro Martinez. Letzterer sticht dabei mit 23 Toren und 10 Vorlagen in 49 Pflichtspielen heraus. Weiter unklar ist dagegen, ob DFB-Akteur Robin Gosens mit dabei sein wird. Zwar meldete sich dieser am Montag (8. Mai) via Instagram nach überstandener Schulterverletzung zurück, ob er zum Kader gehören wird, ließ Trainer Simone Inzaghi jedoch noch unbeantwortet.

Neben den beiden anstehenden Partien duellieren sich die Clubs aus der lombardischen Hauptstadt auch in der Serie A im direkten Duell um die Champions League. Hier hat aktuell Inter auf dem vierten Platz die Nase mit zwei Punkten vorn und belegt vor den fünftplatzierten Rossoneri den letztverbliebenen Champions League Platz. Für Spannung ist also gesorgt, wenn sich beide Erzrivalen noch in zwei Wettbewerben gegenseitig das Leben schwer machen können. (nki)