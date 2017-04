Es war Werbung: Ärger für Aubameyang wegen Maskenjubel?

Gelsenkirchen - Hat sich Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund mit seinem Jubel im Revierderby bei Schalke 04 Ärger mit seinem Arbeitgeber eingehandelt?

Borussia Dortmunds "Superheld" Pierre-Emerick Aubameyang hat sich mit seinem Maskenjubel im Revierderby bei Schalke 04 (1:1) am Samstag möglicherweise Ärger eingehandelt. Die Maske, die sich der Gabuner nach seinem 1:0 (53.) über das Gesicht zog, war Werbung für seinen Sponsor Nike - einen Konkurrenten des BVB-Ausrüsters Puma.Die Maske, die sich der Gabuner nach seinem 1:0 (53.) über das Gesicht zog, war Werbung für seinen Sponsor Nike - einen Konkurrenten des BVB-Ausrüsters Puma.

"Darüber werden wir noch mal reden. Dann wird es etwas schwieriger für ihn", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Aubameyang (27) hatte die Maskerade jüngst in einem Nike-Werbespot getragen, in dem er als "The Masked Finisher" auftrat - als "Maskierter Torjäger".

“Wenn der Mitbewerber sonst keine Aufmerksamkeit erregen kann ...“

Watzke zeigte sich davon durchaus genervt. Schließlich war Aubameyang bereits beim Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen (6:2) Anfang März auffällig geworden: Er hatte sich das berühmte "Swoosh"-Logo des amerikanischen Sportartikel-Giganten ins Haar rasieren und rot einfärben lassen.

"Wenn der Mitbewerber sonst keine Aufmerksamkeit erregen kann, dann vielleicht so", sagte Watzke. "Aber wir spielen ja immer noch in Trikots von Puma." Gnädiger war Sportdirektor Michel Zorc: "Er soll das ruhig alle drei Jahre machen. Schöner wäre es, er hätte zwei Tore geschossen." Das Schlimmste sei die Gelbe Karte für Aubameyang, die dritte in dieser Saison.

Der extrovertierte Torjäger hatte in den vergangenen Jahren zwei Derbysiege als Batman gefeiert. Auch eine Spiderman-Maske zog er bereits über.

