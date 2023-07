Von wegen Blitz-Abschied: Nübel taucht überraschend beim FC Bayern auf

Von: Marcel Schwenk, Florian Schimak

Teilen

Ein Bayern-Abschied von Alexander Nübel ist noch immer denkbar. Zunächst geht’s für den Torwart aber erstmal mit dem FCB in die Vorbereitung.

München – Die Situation von Alexander Nübel beim FC Bayern bleibt weiterhin verzwickt. Der Torwart, der die vergangenen zwei Jahre für die AS Monaco zwischen den Pfosten stand und noch bis 2025 an den FCB gebunden ist, will den Klub aufgrund mangelnder Perspektive verlassen.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Bisherige Vereine im Profibereich: FC Schalke 04, FC Bayern München, AS Monaco (Leihe) Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2025 Größte Erfolge: 1x Deutscher Meister, 1x Klub-Weltmeister

FC Bayern: Nübel hat große Konkurrenz

Denn die Konkurrenz bei den Münchnern ist nach wie vor groß. Stammkeeper Manuel Neuer, der sich nach seiner schweren Beinverletzung mittlerweile wieder im Training befindet, dürfte nach seiner Rückkehr wieder die etatmäßige Nummer eins sein.

„Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer da ist. Er ist jetzt wieder fit“, so Nübel-Berater Stefan Backs bei t-online. Komplettiert wird das Torwartgespann von Yann Sommer, der angeblich von Inter Mailand umworben wird, und dem zuverlässigen Backup Sven Ulreich.

Alexander Nübel fährt zur obligatorischen Leistungsdiagnostik vor. © Schimak / Imago Images Laci Perenyi

FC Bayern: Nübel-Transfer zum VfB Stuttgart kein Thema mehr

Jüngst wurde daher über einen möglichen Transfer Nübels zum VfB Stuttgart berichtet, dieser hat sich nach tz.de-Informationen aber wohl zerschlagen. Ein Abgang ins Ausland wäre eine Option, ein nicht näher genannter Verein soll laut Bild Interesse haben. „Kriterium Nummer eins ist, dass er spielen muss, Kriterium Nummer zwei ein möglichst hohes Spielniveau. Das heißt am besten Champions League oder Premier League“, verdeutlichte Backs.

Ein erneuter Wechsel auf Leihbasis ist dabei weder für den FC Bayern noch für den Spieler selbst denkbar. Bei einem passenden Angebot würden ihm die Münchner keine Steine in den Weg legen. Laut Sky hofft der FC Bayern auf eine Ablösesumme im Bereich von fünf bis acht Millionen Euro.

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Nübel und Mané zum Medizincheck bei den Bayern

Da sich offensichtlich noch kein Abnehmer für den FCB-Profi gefunden hat, tauchte der ehemalige Schalker am Donnerstagmorgen (13. Juli) zum Medizincheck im „Krankenhaus Barmherzige Brüder“ im Stadtteil Neuhausen auf. Um 8.11 Uhr fuhr der 26-Jährige in seinem Dienst-Audi als einer der ersten Bayern-Spieler vor, gegen 11.20 Uhr verließ er das Areal wieder.

Auch Sadio Mané, der den deutschen Rekordmeister nach nur einem Jahr wieder verlassen darf, absolvierte die leistungsdiagnostischen Untersuchungen. Sollte bis Samstag nichts mehr passieren, werden sowohl Mané als auch Nübel mit dem Bayern-Tross ins Trainingslager am Tegernsee reisen.

Bis zum 20. Juli bereitet sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel dort vor, vier Tage später steht der Abflug nach Asien auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison wartet dann am 12. August auf den FC Bayern, dann geht es im DFL-Supercup gegen RB Leipzig. Sechs Tage später eröffnen Joshua Kimmich und Co. die Bundesliga-Spielzeit 2023/24 mit dem Gastspiel beim SV Werder Bremen. (masc)