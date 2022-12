Rückkehr? Nübel gibt FC Bayern eiskalten Korb: „Macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme“

Von: Marius Epp

Alexander Nübel will nicht nach München zurückkehren - zumindest nicht, solange Manuel Neuer noch da ist. © IMAGO/Jonathan Moscrop

Alexander Nübel beendet die Diskussionen um eine Bayern-Rückkehr selbst. Der an den AS Monaco ausgeliehene Keeper will in Frankreich bleiben.

Monaco - Die naheliegendste Lösung ist vom Tisch: Alexander Nübel wird nach der Verletzung von Manuel Neuer nicht zum FC Bayern zurückkehren. Der Torwart stellte gegenüber der Bild klar: „Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme!“

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Verein: AS Monaco (ausgeliehen bis 2023) Marktwert: 10 Millionen Euro Größe: 1,93 m

Neuer-Ersatz: FC Bayern weiter auf der Suche

Am Mittwoch stand der Ex-Schalker wieder für die AS Monaco auf dem Platz. Von den Fans erfuhr er enormen Rückhalt, beim Aufwärmen begrüßten ihn die mitgereisten Fans mit „Nübel“-Sprechchören. Natürlich wussten auch sie vom Bayern-Interesse - und zeigten, dass sie ihn nicht gehen lassen wollen.

Nun gibt er dem FC Bayern selbst einen Korb. „Ich weiß nicht, wie schwerwiegend die Verletzung von Manuel ist. Aber ich denke, ab Sommer, spätestens in der Vorbereitung für die nächste Saison, wird er wieder fit sein. Dafür drücke ich ihm die Daumen.“

Alexander Nübel will nicht zum FC Bayern: „Bin froh, dass ich hier bin“

Im Fürstentum fühlt er sich wohl. „Ich bin froh, dass ich hier bin und habe mit Monaco noch viele Spiele vor der Brust. Ich habe hier gemerkt, wie wichtig Spiele sind. Das will ich nicht mehr missen.“ Hinter Neuer will er sich nicht mehr anstellen, so viel steht fest.

„Letztendlich hat der AS Monaco die Entscheidung, ich bin hier unter Vertrag. Sie müssten erst einmal das Signal geben, dass sie es machen wollen. Ich glaube, das wird sehr schwierig“, sagt Nübel. Es habe neben einem Gespräch auch wenig Austausch mit dem FC Bayern gegeben.

Die Bayern müssen sich also wohl anderweitig nach Verstärkung zwischen den Pfosten umschauen. Die heißesten Transfergerüchte gibt‘s hier. Heißester Kandidat ist aktuell Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach. Ex-Nationaltorwart Eike Immel ist nicht vom Schweizer überzeugt, doch auf dem Papier scheint er momentan die beste Alternative zu Nübel zu sein. (epp)